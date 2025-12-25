Ženy podnikli niečo šialené, odvahu na to nemá každý: Obľúbený vianočný film premenili na realitu. Takto to skončilo

Foto: TikTok (mariedrax)/ MovieStillsDB

Petra Sušaninová
Tiež si občas pomyslíte, ako radi by ste žili v tej či onej filmovej realite?

Niektoré filmové klasiky jednoducho už neodmysliteľne patria k Vianociam. Napríklad, možno aj vy si vždy radi pozriete film The Holiday (Prázdniny) v hlavnej úlohe s Cameron Diaz a Judom Lawom. Dve ženy sa ale rozhodli, že sa nebudú len dívať, ale film rovno premenia na realitu.

Film premenili na realitu

Amanda žije v Los Angeles a Iris v malom domčeku neďaleko Londýna. Obe trápia problémy v láske, a tak sa rozhodnú pre rázny krok. Na istý čas si trochu vymenia životy, Iris zamieri do slnečnej Kalifornie a Amanda do zasneženého Londýna. Mail Online píše, že dve ženy, ktoré spojil TikTok, sa rozhodli podniknúť podobný krok.

Marie Draxler vymení svoj londýnsky byt za dočasné bývanie v New Yorku a Lohanny Santos zas poletí z New Yorku do Londýna. Lohanny na sociálnej sieti hľadala niekoho, kto by bol odvážny pustiť sa do tak trochu šialeného dobrodružstva a Marie neváhala.

@mariedrax It’s time to pack with me for THE HOLIDAY! I can’t believe we’re actually swapping flats @Lohanny. I’m obsessed with these packing cubes by @Pastael 😍 they are perfect to stay organized!! #packwithme #theholiday #travel #traveltiktok ♬ The Kite Luisa Marion – luisa_marion_music

Dvojica absolvovala niekoľko priateľských online hovorov a napokon si zarezervovala letenky. Keď sa Marie o všetko podelila na TikToku, zaujalo to milióny ľudí. Z nezvyčajného výletu je naozaj nadšená a v jednom z videí ukázala, ako si balí kufre.

Ľudia sú nadšení

Pochopiteľne, navzájom si prezradili, kde sú tie najkrajšie zákutia mesta a čo sa jednoznačne oplatí vidieť, zažiť a ochutnať. Ženy po celý čas ostali v kontakte a delili sa o zážitky a dojmy. Bolo to vraj naozaj ako z filmu, až na romantický element, ten v tomto prípade obe vynechali.

@mariedrax Guyssss we just booked our flights! 🇬🇧🇺🇸 @Lohanny Project The Holiday 2.0 is officially happening! 🤩🥰 @British Airways 🫶 @American Express ♬ Maestro (From „The Holiday“) – London Music Works

Ľudia sú z tohto nápadu hotoví a jedna z používateliek TikToku dokonca napísala, že ak z tohto ešte nikto neurobil biznis, ona sa do toho pustí. Ďalším prišlo neuveriteľné, že Marie a Lohanny na seba natrafili a plán skutočne zrealizovali. Ihneď sa začali sypať aj ponuky. Ľudia núkajú svoje príbytky na výmenu ďalším, ktorí chcú zažiť niečo nové.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi: Dom si prenajmete od 523 eur…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Kevin nemohol byť sám doma: Týchto 10 chýb v obľúbenej komédii prehliadol takmer každý
Kevin nemohol byť sám doma: Týchto 10 chýb v obľúbenej komédii prehliadol takmer každý
Videli sme najkrajšie vianočné trhy u nás: Cítili sme sa ako v rozprávke, viadukt sa rozsvietil prvýkrát za 90 rokov
Vianočné trhy
Videli sme najkrajšie vianočné trhy u nás: Cítili sme sa ako v rozprávke, viadukt sa rozsvietil prvýkrát za 90 rokov
Matúš chodí všade pešo: V tejto európskej krajine sme sa báli. Chodník na Novom Zélande začína dezinfekčnou stanicou
Matúš chodí všade pešo: V tejto európskej krajine sme sa báli. Chodník na Novom Zélande začína dezinfekčnou stanicou
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur
Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur
Bola vysušená doma v garáži a jej rodina si to nevšimla. Analytička povedala, kto môže mať problém s energopomocou
Bola vysušená doma v garáži a jej rodina si to nevšimla. Analytička povedala, kto môže mať problém s energopomocou
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil
Okamžite si ich bežte pozrieť: Našli sme 10 najlepších filmov roku 2025, mnohé z nich vám úplne ušli
Tip na film
Okamžite si ich bežte pozrieť: Našli sme 10 najlepších filmov roku 2025, mnohé z nich vám úplne ušli
Jozef Kákoš z Depaul Slovensko: Stačí jednoduchá otázka. Takto môžete človeku bez domova zachrániť život
Jozef Kákoš z Depaul Slovensko: Stačí jednoduchá otázka. Takto môžete človeku bez domova zachrániť život
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac