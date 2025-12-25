Ženy podnikli niečo šialené, odvahu na to nemá každý: Obľúbený vianočný film premenili na realitu. Takto to skončilo

Niektoré filmové klasiky jednoducho už neodmysliteľne patria k Vianociam. Napríklad, možno aj vy si vždy radi pozriete film The Holiday (Prázdniny) v hlavnej úlohe s Cameron Diaz a Judom Lawom. Dve ženy sa ale rozhodli, že sa nebudú len dívať, ale film rovno premenia na realitu.
Film premenili na realitu
Amanda žije v Los Angeles a Iris v malom domčeku neďaleko Londýna. Obe trápia problémy v láske, a tak sa rozhodnú pre rázny krok. Na istý čas si trochu vymenia životy, Iris zamieri do slnečnej Kalifornie a Amanda do zasneženého Londýna. Mail Online píše, že dve ženy, ktoré spojil TikTok, sa rozhodli podniknúť podobný krok.
Marie Draxler vymení svoj londýnsky byt za dočasné bývanie v New Yorku a Lohanny Santos zas poletí z New Yorku do Londýna. Lohanny na sociálnej sieti hľadala niekoho, kto by bol odvážny pustiť sa do tak trochu šialeného dobrodružstva a Marie neváhala.
Dvojica absolvovala niekoľko priateľských online hovorov a napokon si zarezervovala letenky. Keď sa Marie o všetko podelila na TikToku, zaujalo to milióny ľudí. Z nezvyčajného výletu je naozaj nadšená a v jednom z videí ukázala, ako si balí kufre.
Ľudia sú nadšení
Pochopiteľne, navzájom si prezradili, kde sú tie najkrajšie zákutia mesta a čo sa jednoznačne oplatí vidieť, zažiť a ochutnať. Ženy po celý čas ostali v kontakte a delili sa o zážitky a dojmy. Bolo to vraj naozaj ako z filmu, až na romantický element, ten v tomto prípade obe vynechali.
Ľudia sú z tohto nápadu hotoví a jedna z používateliek TikToku dokonca napísala, že ak z tohto ešte nikto neurobil biznis, ona sa do toho pustí. Ďalším prišlo neuveriteľné, že Marie a Lohanny na seba natrafili a plán skutočne zrealizovali. Ihneď sa začali sypať aj ponuky. Ľudia núkajú svoje príbytky na výmenu ďalším, ktorí chcú zažiť niečo nové.
