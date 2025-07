Tento muž 15 rokov neminul ani 1 euro: Takto sa mu to podarilo, rozhodol sa neplatiť za nič

Presúval sa stopovaním, vo vrecku mal ešte 30 dolárov – svoj posledný majetok. V osudný deň ich vytiahol, položil do telefónnej búdky a jednoducho odišiel. Rozhodol sa, že „končí s peniazmi“. A tomuto rozhodnutiu ostal verný nasledujúcich pätnásť rokov.

Suelo sa na takýto radikálny krok podvedome pripravoval už roky. Ako uvádza The Sun, už v polovici 90. rokov spával dobrovoľne v jaskyniach.

Hoci mal dobrú prácu, rozhodol sa neplatiť za bývanie – radšej žil pod holým nebom. Kapitalizmus mu nedával zmysel – videl svet, kde sa plytvá. Jedával potraviny z odpadkových košov, pretože „sa toho vyhadzuje strašne veľa“ a tvrdil, že z toho nikdy neochorel. O jeho živote napísal portál Utah Stories.

15 rokov bez majetku, bez peňazí a úplne slobodný

Po rokoch na cestách si ako pustovník vytvoril vlastný systém prežitia. Býval v jaskyniach a presúval sa výhradne stopom. Jedol všetko, čo objavil – od divokých rastlín, cez jedlo z odpadkových košov až po zrazené zvieratá na cestách.

Spočiatku mal problém niečo prijímať. Ako sám vraví, musel prekonať svoju pýchu: „Keď niečo prijmem, poskytujem službu. A keď niečo dám, služba sa mi vracia. Žijeme v kultúre, kde sa prijímanie vníma ako slabosť – ste buď darmožráč, alebo prípad pre charitu. Ale ja to vnímam ako povýšenosť, ktorá bráni skutočnej reciprocite.“

Napriek filozofickému presvedčeniu zažíval aj momenty pochybností. Napríklad, ťažké chvíle prišli na Aljaške, keď mu v lejaku praskol batoh. Všetky veci skončili v blate a on ostal bezmocný. Vtedy mal chuť všetko vzdať.

K spoločnosti a peniazom sa Suelo vrátil až v roku 2015 – nie preto, lebo by sa mu takýto život prestal páčiť, ale kvôli zodpovednosti. Jeho rodičia začínali prichádzať do veku, kedy potrebovali asistenciu a on dal ich potreby nad vlastné životné hodnoty. Návrat však nebol jednoduchý: „Bol to kultúrny šok. Predtým som mohol ísť, kamkoľvek som chcel. Žiť slobodne, bez ťarchy, akou sú peniaze. To bola moja identita.“

O jeho neobyčajnom živote napísal Mark Sundeen biografiu s názvom The Man Who Quit Money. Vydavateľstvo Penguin pôvodne oslovilo priamo Suela, no ten súhlasil len pod podmienkou, že kniha bude dostupná zadarmo.