Žena odhalila, že ju muž podvádza šokujúcim spôsobom. Prezradila ho vec v kúpeľni, ktorú si dokážu všimnúť len ženy

Existuje celkom dosť neočakávaných spôsobov, ako môže človek pristihnúť svojho partnera pri nevere. Napríklad, Shakire na to stačil džem v chladničke a nedávno sme vás zas informovali o žene, ktorá zistila, že ju muž podvádza vďaka inteligentnej zubnej kefke, ktorá odhalila, že si umýva zuby v čase, keď tvrdil, že je v práci.

Ako informuje portál NY POST, ktorý prevzal správu od agentúry Jam Press, pedantnosť ženy menom Wanessa Moura sa vyplatila. Tak ako iné ženy, aj ona má prísnu rutinu starostlivosti o pleť a každé ráno aj večer používa produkty, ktoré následne vráti na svoje miesto. Neporiadok by ste v jej kúpeľni hľadali len ťažko, a keďže je „posadnutá organizáciou“, ako sama uviedla, všíma si aj maličkosti.

Prezradil ho krém

Wanessa navyše nielenže vie, kde má čo položené, ale pozná aj množstvo toho-ktorého produktu, ktoré jej ostáva. „Presne viem, koľko mi zostáva z každého krému, kde je každá fľaštička, čo je uzavreté a čo je poloprázdne,“ vysvetlila. A práve táto pozornosť upriamená na detail pomohla 31-ročnej žene odhaliť, že ju jej partner podvádza.

Keď sa Wanessa vrátila domov z pracovnej cesty a chystala sa na svoju rutinu, všimla si niečo podozrivé na jednom zo svojich produktov. „Keď som videla jednu z nádobiek s voľným viečkom a inou konzistenciou, vedela som, že sa jej niekto dotkol. A nebola som to ja,“ povedala influencerka a pokračovala: „Niekto sa mi hrabal v produktoch a vedela som, že niečo nie je v poriadku.“

Hoci v tom čase nežila so svojím ex, mal kľúče od jej bytu, ale ona bola presvedčená, že to nebol on, kto používal jej produkty. „Môj ex by nikdy nevedel, ako sa tie veci používajú. Bol drsný typ. Taký, ktorý považoval všetko okrem mydla za nezmysel a ktorý by ani nepoužil opaľovací krém alebo hydratačný krém,“ vysvetlila.

Wanessa sa rozhodla zájsť za svojím partnerom a vypočúvať ho. Tušila totiž, že práve on bude poznať odpoveď na to, kto používal jej krém. Tak zistila, že jej podozrenie bolo opodstatnené a jej partner, dnes už ex, ju podvádzal s inou ženou.

„Byť podvedená je už samo osebe dosť zlé. Ale používať moje drahé produkty bez povolenia? To je pre mňa neodpustiteľné,“ uzavrela influencerka.