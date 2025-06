Dve nenápadné nastavenia na Instagrame vám môžu pomôcť odhaliť neveru. Väčšina ľudí o nich ani len netuší

Objavte prekvapivé nastavenia Instagramu, ktoré môžu odhaliť neveru partnera. Možno ste ani netušili, že takéto funkcie existujú, no môžu byť kľúčom k odhaleniu podozrivého správania.

V dnešnej dobe, keď sociálne siete dominujú nášmu digitálnemu životu, nie je prekvapením, že sa stávajú aj prostredím pre neveru. Instagram, s miliardami aktívnych používateľov, nie je výnimkou. Podľa zistení portálu UNILAD a odborníkov z The Smith Investigation Agency Inc. existujú na tejto platforme nenápadné signály, ktoré môžu naznačovať neveru partnera. Okrem očividných znakov, ako je náhle stráženie telefónu, skrývanie obrazovky, či mazanie správ, existujú aj dva menej známe spôsoby, ako preveriť aktivitu na Instagrame.

Kontrola aktivity na Instagrame

Jedným z prekvapivých spôsobov, ako môžete nazrieť do online interakcií vášho partnera, je kontrola jeho aktivity na Instagrame. V sekcii nastavení účtu nájdete možnosť zobraziť všetky lajky a komentáre, ktoré daný účet urobil. Odtiaľ si môžete pozrieť, ktoré účty boli naposledy lajkované a komentované. Podľa The Smith Investigation Agency Inc. môžu byť komentáre a lajky na konkrétnom účte silným indikátorom nevery.

Súkromná vyšetrovacia agentúra uvádza: „Venovať zvýšenú pozornosť vzorcom interakcie vášho partnera na Instagrame môže odhaliť veľa. Ak neustále komentuje alebo lajkuje príspevky tej istej osoby alebo skupiny ľudí a tieto interakcie sa zdajú byť flirtujúce alebo príliš familiárne, môže to byť znakom citovej nevery.“

Filtrovanie správ podľa dátumu