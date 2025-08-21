Žena netušila, že je boháčka: V kabelke mala štvrť roka zabudnutý tiket, vyhrala rozprávkovú sumu. Povedala, na čo ju minie

Niekedy sa šťastie ukrýva na miestach, kde by ho človek najmenej čakal. Žena z Bavorska celé tri mesiace nosila v kabelke tiket, o ktorom si myslela, že je bezcenný. Až pri nákupoch si naň náhodou spomenula a rozhodla sa ho dať skontrolovať. Pri lotériovom termináli sa jej ale roztriasli ruky.
Obrazovka ukázala slová „hlavná výhra“. To znamenalo istotu minimálne 2 500 eur. Lenže doma, keď si spolu s manželom otvorila výsledky na internete, prišiel šok, ktorý obrátil ich život naruby, ale v dobrom slova zmysle. Čísla sa zhodovali úplne presne. Výhra nebola v stovkách ani v tisícoch, ale v miliónoch. Konkrétne 3,2 milióna eur, informuje Bild.
Luxus ju neláka, túži po niečom inom
Šťastná výherkyňa priznala, že spočiatku nedokázala uveriť vlastným očiam. „Ani keď som videla čierne na bielom zhodujúce sa čísla a sumu, spočiatku som tomu nechcela uveriť. Človek si to vlastne vôbec neuvedomí,“ povedala podľa spoločnosti Lotto Bayern. Do lotérie sa vraj zapája len občas a čísla si vyberá vždy podľa pocitu. Tentoraz jej intuícia priniesla životnú zmenu.
Aj keď z nej tiket urobil milionárku, žena zatiaľ neplánuje míňať na drahé autá alebo nový dom. „Kto by vôbec počítal s výhrou cez tri milióny eur?“ dodala s úsmevom. Skôr ju lákajú menšie radosti a najväčšou z nich je čas. „Možno si urobíme dlhšiu dovolenku. Na to sme nikdy nemali čas,“ priznala pre Lotto Bayern.
