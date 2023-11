Žena chcela vyhodiť starý obraz do smetí, bola by to chyba: Ukázalo sa, že má hodnotu 24 miliónov eur

Niekedy to, čo roky obchádzate ako nepotrebný odpad alebo gýč, môže mať obrovskú hodnotu. Svoje by o tom vedela rozprávať aj takmer 90-ročná Francúzka, ktorá sa deň čo deň pozerala na národný poklad. Obraz „Zosmiešňovanie Krista“ poputuje do svetoznámeho múzea v Louvri.

Kupci majú smolu

Pri upratovaní domácností letia nepotrebné veci do koša. Znie to tak klasicky. Ako informoval portál The Times, za nadbytočnú bola považovaná aj maľba v jednom z domov v provinčnom Francúzsku. Jeho majiteľka si pôvodne myslela, že sa pozerá na bezcennú ikonu z Ruska.

K „Zosmiešňovaniu Krista“ sa dostali miliardári z Čile. Tí ho odkúpili do svojej súkromnej zbierky. Francúzska vláda mu však podľa Business Insider odmietla udeliť vývoznú licenciu a rozhodla sa jeho pôvod „prešetriť“.

Prelomové dielo

Ukázalo sa, že ide o maľbu z roku 1280. Jej autorom je Cimabue, kľúčová postava vo vývoji renesančného umenia. Jedného z prvých majstrov florentskej školy uznávali aj takí umelci, akými bol napríklad Dante. Z jeho práce sa však veľa nezachovalo, nájdený obraz má o to väčšiu hodnotu.

Francúzskou vládou bol okamžite uznaný za národný poklad. Svetoznáme múzeum Louvre dostalo 30 mesiacov na to, aby získalo potrebné financie na jeho odkúpenie. Umelecké dielo bolo nakoniec vydražené za 24 miliónov eur a čaká ho čestné miesto v múzeu.

Predstavia dva obrazy

Múzeum informovalo, že Cimabueho obraz bude zaradený medzi maľby a stane sa tak najstarším dielom v tejto zbierke. Riaditeľka múzea Laurence des Cars prisľúbila jeho vystavenie na jar 2025.

Spolu s týmto obrazom bude vystavené aj ďalšie Cimabueho dielo. „Maestà“, jeden z jeho najznámejších zachovalých počinov aktuálne prechádza reštaurovaním. Ide o vyobrazenie anjelov okolo Panny Márie s Ježišom v náručí, ktorý sa stal predlohou pre tému „Madona s dieťaťom“.