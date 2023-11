Sklo na známom obraze rozbili kladivami. Klimatickí aktivisti žiadajú okamžitý koniec fosílnych palív

Dvaja klimatickí aktivisti rozbili ochranné sklo pred známym obrazom španielskeho maliara Diega Velázqueza v Národnej galérii v Londýne. Oznámila to skupina Just Stop Oil. Dvojica poškodila sklo pred dielom Venušina toaleta malými kladivami. Na fotografiách z miesta je vidno, ako je sklo poškodené niekoľkými dierami.

Just Stop Oil, ktorá už viedla podobné protesty na známe umelecké diela a verejné budovy, v pondelok povedala, že danou akciou od vlády požaduje okamžité zastavenie všetkých licencií na prieskum, vývoj a výrobu fosílnych palív v Spojenom kráľovstve.

💥 SUFFRAGETTE PAINTING SMASHED

💀 Our government have revealed plans for MORE oil licences, knowing it will kill millions. In response, two supporters of Just Stop Oil smashed the Rokeby Venus — slashed by Mary Richardson in 1914.

⏱ Deeds, not words: https://t.co/3tlBID7nKA pic.twitter.com/Hk0el26QIt

— Just Stop Oil (@JustStop_Oil) November 6, 2023