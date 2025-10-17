Zaznel silný výbuch, dve poschodia bytovky ostali zdemolované: Zahynuli najmenej 3 osoby, všade sú sanitky

Pri silnom výbuchu na piatom a šiestom poschodí osemposchodovej obytnej budovy v rumunskej Bukurešti zomreli v piatok traja ľudia a ďalších najmenej 13 utrpelo zranenia. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters, AP a Agerpres.
Príčina výbuchu bezprostredne nie je známa, zásahové jednotky však urýchlene odstavili prívod plynu do budovy. Na mieste sa nachádzajú desiatky hasičských a policajných áut, sanitiek a iných. Podľa tamojších úradov existuje riziko zrútenia budovy.
Obrovská explózia
An explosion occurred in a residential building in Bucharest, destroying several apartments on the 5th and 6th floors.
Authorities in the Romanian capital confirmed that two people were killed, while another 12 were hospitalized, according to preliminary reports. pic.twitter.com/rxPsE1wIaM
— NEXTA (@nexta_tv) October 17, 2025
Explózia rozbila okná na neďalekej strednej škole, informoval spravodajský portál Hotnews.ro. Miestne médiá napísali, že pri výbuchu sa dve poschodia takmer celé zrútili a viaceré pod nimi boli poškodené
#BREAKING #Romania At least two people were killed and 12 injured in an explosion at an eight-story building in Bucharest, Romania, local media report. pic.twitter.com/Y77al0OgGO
— The National Independent (@NationalIndNews) October 17, 2025
Na miesto boli nasadené špeciálne prostriedky určené na zásahy pri hromadných nešťastiach vrátane vybavenia na lokalizáciu obetí uväznených pod troskami.
