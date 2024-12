Závidieť nám budú aj okolité krajiny: Šutaj Eštok chystá v čase šetrenia obrovskú modernizáciu vládnej letky

Ministerstvo vnútra zvýši počet vrtuľníkov v rámci svojho leteckého útvaru a takisto vymení niektoré lietadlá. Vyplýva to z Dlhodobého plánu rozvoja Leteckého útvaru MV SR s výhľadom do roku 2035, ktorý začiatkom decembra odobrila vláda.

Podľa dokumentu potrebuje rezort pre potreby napríklad hasičov a ďalších zložiek integrovaného záchranného systému z dlhodobého hľadiska osem vrtuľníkov. Optimalizácia flotily lietadiel zase spočíva v nahradení dvoch strojov Fokker 100 jedným veľkokapacitným lietadlom a minimálne jedným ďalším prúdovým lietadlom s kapacitou do deväť cestujúcich.

Desiatky miliónov eur

Podľa Aktualít by sa cena týchto dvoch lietadiel mohla pohybovať okolo 40 až 50 miliónov eur. Web dodáva, že Slovensko by po modernizácii malo najväčšiu vládnu letku v regióne. „Súčasťou návrhu je tiež zriadenie vlastnej certifikovanej údržbovej organizácie, v dôsledku čoho by okrem úspory nákladov malo dôjsť aj k nárastu nezávislosti pri plánovaní údržby leteckej techniky,“ zdôraznil rezort vnútra.

Doplnil, že okrem obmeny a nákupu leteckej a vrtuľníkovej techniky má byť súčasťou rozvoja vládnej letky aj založenie výcvikovej organizácie pre pilotov vrtuľníkov, zriadenie dislokovaných základní vrtuľníkov aj mimo Bratislavy, ako aj vybudovanie kancelárskych a reprezentačných priestorov leteckého útvaru, ktoré sú dlhodobo v havarijnom stave.

„V tejto súvislosti sa uvažuje o vybudovaní nového vládneho terminálu, ktorý okrem iného bude zázemím personálu letky,“ uviedlo ministerstvo vnútra. V súčasnosti letecký útvar MV SR používa dve lietadlá Airbus A 319 CJ a dve lietadlá Fokker 100. K dispozícii má zároveň jeden vrtuľník MI 171 E, jeden vrtuľník Bell 429 a tesne pre dodaním je jeden vrtuľník AW 189.