Závidieť mu môžu všetci pracujúci: Úradník za ničnerobenie dostával celé roky peniaze. Teraz ho čaká trest

Ilustračná foto: Unsplash

Martin Cucík
V Kuvajte sa odohral kuriózny prípad.

Úradnik si žil 10 rokov sen, ktorý sa zmenil na nočnú moru. Štátny zamestnanec celých desať rokov poberal pravidelne plat, hoci do práce vôbec nechodil. Keď úrady odhalili, čo sa deje, prišiel tvrdý trest. Päť rokov za mrežami a povinnosť vrátiť obrovskú sumu peňazí.

Prípad sa zaradil medzi najväčšie platové podvody v kuvajtskom verejnom sektore a rozhodnutie súdu je bezprecedentné. Tamojšia vláda sa snaží dlhodobo zamedziť korupcii v štátnej správe.

Podľa portálu Gulfnews pracoval v oddelení služieb pre občanov, no namiesto práce jednoducho sedel doma. Výplata mu však na účet chodila ďalej. Mesiac čo mesiac, rok čo rok. Súd konštatoval, že dôkazy jasne ukazujú dlhodobú neúčasť v práci a nezákonné poberanie verejných peňazí.

Pokuta takmer milión eur

Súd poslal muža na päť rokov do väzenia a nariadil mu vrátiť 104-tisíc kuvajtských dinárov (približne 288 000 eur), čo je suma neoprávnene vyplatených platov. K tomu mu uložil aj pokutu vo výške dvojnásobku tejto čiastky, takže celkovo musí štátu zaplatiť 312-tisíc kuvajtských dinárov (približne 865 000 eur). Súčasťou verdiktu je aj okamžité ukončenie jeho pôsobenia v štátnej službe.

Predchádzajúce verdikty, ktoré muža zbavili viny, označil súd za vážne pochybenie.

