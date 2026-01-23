Maďarská priemerná mzda je kúsok od magickej hranice, Slovensko je od nej poriadne ďaleko

Maďarská priemerná hrubá mesačná mzda v novembri medziročne stúpla o 8,9 % na 756 400 forintov (1976,48 eura) po tom, ako v predošlom mesiaci vzrástla o 8,7 %. Mzdy v neziskových organizáciách sa v novembri zvýšili o 12 % a v súkromných firmách o 8,1 %. Zárobky vo verejnom sektore sa o 10,7 % znížili. TASR o tom informuje na základe správy portálu Trading Economics.
Priemerná mzda v Maďarsku bez jednorazových platieb a odmien bola v novembri o 8,7 % vyššia ako v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka a dosiahla úroveň 665 100 HUF. Počas obdobia januára až novembra 2025 priemerná hrubá mzda v krajine oproti rovnakému obdobiu predošlého roka vzrástla o 9,1 %.
Porovnanie so Slovenskom
Maďarská miera nezamestnanosti v záverečných troch mesiacoch minulého roka bola vo výške 4,4 %, čiže v porovnaní s obdobím septembra až novembra sa nezmenila. Počet ľudí bez práce počas októbra až decembra klesol na 213 100 z 216 200 počas septembra až novembra.
Len pre porovnanie, priemerná mesačná mzda zamestnanca v slovenskom hospodárstve v 3. štvrťroku 2025 dosiahla podľa Štatistického úradu 1 569 eur. Je tak o viac ako 400 eur nižšia než v Maďarsku.
