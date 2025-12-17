Zaujímavý prieskum štátu: Veria ľudia Kotlárovi alebo SAV? Výsledky dávajú Slovensku nádej

Foto: TASR (Jakub Kotian)

Roland Brožkovič
Ako sa ukázalo, Kotlár nemá na Slovensku veľmi veľa fanúšikov.

Peter Kotlár a jeho reči o vakcínach sú jednou z popredných tém posledných mesiacov a hoci hrá zdravý rozum v tomto prípade druhé, možno až tretie husle, nájdu sa aj ľudia, ktorí ortopédovi veria. Nie je ich však veľa.

Ukázal to aj posledný štátny prieskum Infostatu, ktorý sa voličov opýtal, či dôverujú viac Petrovi Kotlárovi alebo vedcom zo Slovenskej akadémie vied. Na tému upozornili Aktuality.

Slováci veria vede

Ako sa ukázalo, vedcom dôveruje až 61 percent opýtaných. Z toho 31 percent si myslí, že argumenty SAV sú určite dôveryhodnejšie a 30 percent zas tvrdí, že sú skôr dôveryhodnejšie. Samozvaného odborníka Kotlára preferuje len 20 percent opýtaných, z toho 17 percent skôr a 7 percent určite.

Čo sa týka voličov jednotlivých strán, najmenej fanúšikov má Kotlár u Demokratov, kde mu neverí nikto. U progresívcov mu veria 4 percentá opýtaných. Naopak, jeho argumentom najviac dôverujú voliči Republiky (50 percent) a Smeru (49 percent).

