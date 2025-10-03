Zasahovali všetky zložky: Muž sa zamkol v aute a začal sa bodať do krku. Záchranári mu už pomôcť nedokázali

Dramatická scéna sa odohrala v piatok ráno na čerpacej stanici v Prahe, kde sa muž vo svojom aute stal obeťou samovraždy. Na mieste zomrel na následky viacerých bodnorezných poranení. Informuje o tom web TN.cz.
Ľudia privolali políciu, keď si všimli muža v zaparkovanom aute, ktorý si úmyselne spôsoboval zranenia. „Po príchode na miesto muž v zamknutom aute pokračoval v sebapoškodzovaní, policajti ho preto vytiahli z vozidla,“ povedal policajný hovorca Jan Daněk.
Zraneniam podľahol
Na miesto dorazili aj záchranári, ktorí sa pokúsili muža zachrániť. Podľa hovorcu pražskej záchranky Karela Kirsa 40-ročný muž „si spôsobil vážne bodnorezné zranenia v oblasti krku a hornej končatiny“. Dodal, že „bohužiaľ muž vážnym zraneniam podľahol“.
„Na pumpe zasahovali tri policajné autá a sanitka. To, čo sa tam stalo, bolo hrozné. Policajti sa dobývali do zamknutého auta. Radšej ani nechcem domýšľať, ako to dopadlo,“ povedal jeden zo svedkov tragédie.
