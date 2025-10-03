Zasahovali všetky zložky: Muž sa zamkol v aute a začal sa bodať do krku. Záchranári mu už pomôcť nedokázali

Ilustračná foto: Facebook/ Policie České republiky

Lucia Mužlová
SITA
Stal sa obeťou samovraždy.

Dramatická scéna sa odohrala v piatok ráno na čerpacej stanici v Prahe, kde sa muž vo svojom aute stal obeťou samovraždy. Na mieste zomrel na následky viacerých bodnorezných poranení. Informuje o tom web TN.cz.

Ľudia privolali políciu, keď si všimli muža v zaparkovanom aute, ktorý si úmyselne spôsoboval zranenia. „Po príchode na miesto muž v zamknutom aute pokračoval v sebapoškodzovaní, policajti ho preto vytiahli z vozidla,“ povedal policajný hovorca Jan Daněk.

Zraneniam podľahol

Na miesto dorazili aj záchranári, ktorí sa pokúsili muža zachrániť. Podľa hovorcu pražskej záchranky Karela Kirsa 40-ročný muž „si spôsobil vážne bodnorezné zranenia v oblasti krku a hornej končatiny“. Dodal, že „bohužiaľ muž vážnym zraneniam podľahol“.

„Na pumpe zasahovali tri policajné autá a sanitka. To, čo sa tam stalo, bolo hrozné. Policajti sa dobývali do zamknutého auta. Radšej ani nechcem domýšľať, ako to dopadlo,“ povedal jeden zo svedkov tragédie.

Vo svojom trápení nikto nemusí byť sám. Ak prežívate náročné obdobie, tím profesionálov je tu pre vás 24 hodín denne na webe IPčko.sk. Pomoc môžete vyhľadať kedykoľvek prostredníctvom mailu alebo chatu.
