Zásah enviropolície v Košiciach: Odhalili veľké nelegálne vrakovisko, má ísť o najväčšiu akciu svojho druhu na Slovensku

Enviropolícia dnes zasahovala na východe Slovenska. V Košiciach príslušníci environmentálnej kriminálnej polície odhalili nelegálne vrakovisko, kde sa má nachádzať až 2000 nepojazdných áut.
Informuje o tom TV Markíza s tým, že ide o najväčšiu akciu svojho druhu na Slovensku. Polícia už jednotlivé autá dokumentuje a fotografuje.
Dve vrakoviská bez platnej licencie
Podľa informácií televízie môže mať areál vrakoviska až 10 árov. Zároveň je však potrebné podľa zákona mať naň platnú licenciu, čo majiteľ údajne nemá. V minulosti ju síce mal, no bola vedená na inú spoločnosť a na inom mieste.
Okrem toho polícia vyšetruje aj menšie vrakovisko s desiatkami áut, ktoré sa od toho väčšieho nachádza približne kilometer a patrí rovnakému majiteľovi.
Polícia vo veci začala trestné stíhanie.
