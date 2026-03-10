Zápisy do prvého ročníka sa menia: Rodičia budú využívať nový elektronický systém, pozrite si prehľad

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Nina Malovcová
TASR
Rodičom pribudne nová možnosť pri zápisoch do školy.

Prihlášky do prvého ročníka základnej školy budú rodičia v apríli podávať prostredníctvom jednotnej elektronickej prihlášky. Systém ePrihlášky umožní podať jednu prihlášku na viacero škôl naraz a zjednoduší administratívu pre rodičov aj školy. Registrovať sa do systému môžu rodičia už v súčasnosti.

TASR o tom informovali z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR. „ePrihlášky prinášajú jednoduchší, prehľadnejší a transparentnejší spôsob, ako prihlásiť dieťa do školy. Rodičia podajú jednu prihlášku na viacero škôl, údaje sa automaticky overia v registri a školy už nemusia vyžadovať dokumenty, ktoré má štát k dispozícii,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). Tento systém považuje za ďalší krok k modernejším a menej byrokratickým službám v školstve.

Jedna prihláška na viacero škôl

Okrem toho, že sa údaje o dieťati automaticky overujú v registri fyzických osôb, školy už nemusia od rodičov vyžadovať napríklad rodný list alebo potvrdenie o trvalom pobyte. „Ak je potrebné k prihláške doložiť prílohy, prikladajú sa iba raz. Nie je potrebné dokladať ich pre každú školu samostatne,“ doplnili z rezortu.

Prihlášku do prvého ročníka základnej školy môžu rodičia podať elektronicky prostredníctvom systému ePrihlášky alebo v listinnej podobe na jednotnom formulári. Papierovú prihlášku môžu doručiť osobne alebo poštou každej škole, pričom tie ju následne zaevidujú do systému.

Ilustračná foto: TASR – Martin Baumann

„V jednej prihláške môžu rodičia uviesť viacero základných škôl podľa preferencie – od najviac po najmenej preferovanú. Vybrať si môžu akúkoľvek základnú školu. Povinnosť prijať dieťa má spádová škola podľa miesta jeho trvalého pobytu, ak má dostatočné kapacity,“ uviedli z ministerstva.

Rezort odporúča registráciu ešte v marci

Keďže niektoré školy majú zápisy naplánované už na prvé aprílové dni, rezort odporúča rodičom registráciu v systéme ePrihlášky ešte v marci. „Ak rodič príde na zápis bez podanej prihlášky, no bude už v systéme registrovaný, môže ju jednoducho vyplniť priamo na mieste aj zo svojho mobilného telefónu,“ podotkli z MŠVVaM.

Rodičia, ktorí potrebujú pomoc s registráciou, môžu využiť informačnú linku na čísle 02/322 844 98. Dostupná je v pracovných dňoch od 8.00 do 19.00 h a počas víkendov od 10.00 do 18.00 h. K dispozícii je aj chatbot Edo a praktický videonávod. Prihlášku na základnú školu je povinný podať zákonný zástupca každého dieťaťa, ktoré do 31. augusta príslušného roka dovŕši šesť rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Samotné školy zvyčajne organizujú zápisy detí v konkrétnych dňoch počas apríla. Presný termín zápisu zverejňujú na svojich webových stránkach alebo ho oznamujú prostredníctvom zriaďovateľa. Po skončení podávania prihlášok školy spracujú prihlášky a určia poradie uchádzačov.

Prijímací proces má presný harmonogram

Proces prijímania má stanovený harmonogram. Rodičia podávajú prihlášky od 1. do 30. apríla 2026. Základné školy uzatvoria poradie uchádzačov 21. mája 2026, systém následne 29. mája vyhodnotí výsledky a školy pripravia rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa. Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené 15. júna 2026.

Ako dodali z ministerstva, rozhodnutia o prijatí budú školy zverejňovať na centrálnej elektronickej výveske pod kódom prideleným ku konkrétnej prihláške. Rozhodnutia o neprijatí doručia zákonným zástupcom obvyklým spôsobom – poštou alebo do elektronickej schránky na portáli slovensko.sk.

Deklarovali aj podporu samotným školám v období podávania prihlášok. K dispozícii podľa nich majú nepretržitú pomoc chatbota, infolinku a od 17. marca aj školenia, ktoré sa budú konať pravidelne v utorok a vo štvrtok.

