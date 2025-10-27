Západ hovorí o mieri, Ukrajina o realite: Mierový návrh je na ceste. Putin však podľa Zelenského len čaká, čo mu svet dovolí

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Zelenskyj očakáva mierový návrh v najbližších dňoch.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj očakáva, že západní spojenci v najbližších dňoch predložia stručný a ucelený mierový návrh na ukončenie vojny s Ruskom, informoval v pondelok americký spravodajský portál Axios.

TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA. V nedeľnom rozhovore Zelenskyj povedal, že tzv. koalícia ochotných – voľné zoskupenie približne 35 krajín na čele s Veľkou Britániou a Francúzskom – sa bude podieľať na vypracovaní „niekoľkých stručných bodov“ v priebehu „nasledujúceho týždňa alebo desiatich dní“.

Skepsa voči Putinovej ochote rokovať

Ukrajinský prezident však vyjadril skepsu, či bude ruský prezident Vladimir Putin pripravený dohodu prijať. Po stretnutí koalície ochotných v piatok v Londýne britský premiér Keir Starmer potvrdil, že Aliancia pracuje na mierovom pláne. Stalo sa tak po tom, ako americký prezident Donald Trump vyzval na zmrazenie konfliktu na Ukrajine pozdĺž súčasnej frontovej línie. S touto požiadavkou Ukrajina súhlasila, rovnako ako jej európski podporovatelia.

Foto: SITA/AP

Moskva však podľa zdrojov viacerých médií trvá na tom, aby ukrajinské jednotky odstúpili Rusku celý Donbas. Ukrajinský prezident vyhlásil, že na to, aby sa Putin vrátil k rokovaciemu stolu, sú potrebné ďalšie sankcie proti Rusku a dodávka rakiet s dlhým doletom pre Ukrajinu.

