Zamrzne vám úsmev: Vracia sa sneženie a teploty klesnú. Čaká nás poriadny šok, počasie sa dramaticky zmení

Počasie na Slovensku bude v prvý aprílový deň opäť premenlivé. Krajina sa bude nachádzať na okraji tlakovej výše, ktorá má svoj stred nad Severným morom a južným Nórskom. Z tohto dôvodu k nám bude od severovýchodu prúdiť o niečo teplejší vzduch.

Ako informuje Slovenský hydrometeorologický ústav, počas dnešného dňa sa očakáva prevažne veľká oblačnosť, ktorá sa miestami, najmä podvečer, zmenší. Ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky, pričom na severe ich bude miestami viac. Vo vysokých polohách sa pripravte aj na sneženie.

Vietor sa rozfúka predovšetkým na východe a západe

Najvyššie denné teploty sa budú pohybovať v rozmedzí od 12 do 18 °C. Chladnejšie bude na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a miestami aj na krajnom západe Slovenska, kde sa teploty vyšplhajú len na 6 až 12 °C. Na horách vo výške 1500 metrov bude teplota okolo 2 °C.

Fúkať bude severný až severovýchodný vietor s rýchlosťou 4 až 10 m/s (15 až 35 km/h). Na východe a krajnom západe môžu nárazy dosahovať až 15 až 20 m/s (55 až 70 km/h). V Nitrianskom a Banskobystrickom kraji sa miestami očakáva len slabý vietor.

Zrážky a sneženie

Predpokladané množstvo zrážok sa bude pohybovať do 1 mm, na severe však môže napadnúť až do 5 mm. V oblastiach nad 1800 metrov môže spadnúť približne 5 cm snehu. Apríl teda začína typicky – premenlivým počasím, vetrom a prehánkami. Na severe by ste mali byť pripravení aj na snehové prekvapenie. Na cestách si dávajte pozor na vietor a zhoršené podmienky najmä v horských oblastiach.

Teploty prudko klesnú

Apríl nás však ešte viac potrápi. Po období nedávnych výrazne nadpriemerných teplôt sa na Slovensko valí studený front, ktorý môže mať vážne dôsledky na poľnohospodársku produkciu. Ako informuje iMeteo, mrazy zasiahnu aj nížiny, čo ohrozuje úrodu ovocných stromov.

V posledných dňoch sa na Slovensku teploty vyšplhali až na +20 °C, pričom podobne teplé počasie by malo pokračovať aj počas nasledujúcich dní. Najteplejšie bude pravdepodobne v piatok, keď sa na západe krajiny očakáva až +19 °C. Po tomto teplom období však príde prudká zmena. Podľa predpovede meteorológov sa cez víkend začne drastické ochladenie. Do našej oblasti začne prúdiť studený vzduch zo severu, ktorý spôsobí, že teploty klesnú z takmer letných hodnôt na zimné.

Studený front prinesie búrky aj sneženie

V sobotu sa očakáva príchod studeného frontu, ktorý najskôr prinesie dažďové zrážky. Na severe krajiny sa môže rozpršať už v priebehu dňa, zatiaľ čo na juhu sa popoludní môžu vyskytnúť aj búrky. Tento teplotný kontrast medzi teplým a studeným vzduchom vytvorí výrazné teplotné rozhranie. V noci zo soboty na nedeľu sa teploty prepadnú pod nulu, čo sa dotkne aj nížin. V nedeľu sa očakávajú maximálne denné teploty od 0 do +5 °C a na severe Slovenska môže dokonca celý deň mrznúť.

Ovocinári majú hlavu v smútku

Výrazný pokles teplôt prinesie aj sneženie, ktoré sa môže vyskytnúť aj v nižších polohách. To predstavuje vážnu hrozbu pre ovocinárov, keďže mnohé ovocné stromy už kvitnú. Najviac ohrozené sú marhule, ktoré sú na mráz veľmi citlivé. Podľa odborníkov môžu mrazy spôsobiť výrazné škody na úrode, čo sa môže prejaviť v zníženej produkcii ovocia v tomto roku. Mrazivé počasie by malo pretrvávať aj v nasledujúcich dňoch, no postupne sa očakáva návrat vyšších teplôt.