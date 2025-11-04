Zákon o hazarde neprešiel: Podľa Mikloška sa prezident zachoval správne. K veci sa vyjadril aj minister Huliak

Komisár pre deti Jozef Mikloško Foto: SITA (Viktor Zamborský)

Lucia Mužlová
TASR
SITA
Posilňovanie hazardu je podľa komisára deštrukciou voči mladej generácii.

Rozhodnutie prezidenta SR Petra Pellegriniho nepodpísať novelu zákona o hazardných hrách je zodpovedný a veľmi potrebný krok v prospech ochrany detí a mladých ľudí. V utorok to uviedol komisár pre deti Jozef Mikloško. Pripomenul, že hazardné hry patria medzi najťažšie nelátkové závislosti a deti i mladí ľudia im najrýchlejšie podliehajú často s celoživotnými následkami.

„Prezident jasne poukázal na to, že zákon neprimerane zasahuje do právomocí miest a obcí a nedostatočne chráni ich obyvateľov pred negatívnymi dôsledkami hazardu,“ uviedol Mikloško. Zdôraznil, že novela zákona zásadne oslabuje demokratické princípy samospráv, a tiež podkopáva úsilie chrániť deti pred nelátkovými závislosťami, medzi ktorými majú významnú pozíciu práve hazardné hry.

Ilustračná foto: SITA – Kancelária prezidenta SR

Hazard ničí mladú generáciu

Posilňovanie hazardu je podľa komisára deštrukciou voči mladej generácii. Štát namiesto obmedzovania rizík nemôže priamo vytvárať prostredie, v ktorom sa hazard stáva dostupnejším, a to dokonca proti vôli občanov a miestnych samospráv. „Preto vítam a oceňujem, že prezident využil svoje právo veta a pri svojom rozhodovaní dal prednosť ochrane zdravia a stability rodín pred obchodnými záujmami hazardného priemyslu,“ dodal Mikloško.

Nech už sú príjmy pre štátnu kasu akékoľvek, nemôžeme podľa komisára pre deti tento argument klásť na vyššie miesto ako deti a mládež. Mikloško vyzval poslancov Národnej rady SR, aby na toto mysleli najmä v čase, keď podľa neho čelíme rekordnému nárastu problémov duševného zdravia, depresií či závislostí u detí. „Hazard nikdy nebol a nikdy nebude cestou k rozvoju spoločnosti. Deti a ich budúcnosť sú budúcnosťou tejto krajiny a musia byť nad biznisom,“ zakončil.

Huliak prezidentovo rozhodnutie rešpektuje, no nesúhlasí s ním

Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (Strana vidieka, nom. Smeru-SD) rozhodnutie prezidenta Petra Pellegriniho nepodpísať novelu zákona o hazarde rešpektuje, no nesúhlasí s ním. „Nesúhlasím s postojom pána prezidenta k novele zákona o hazarde. Rešpektujem síce jeho rozhodnutie, uvedomujem si, že téma hazardu je spoločensky veľmi citlivá, ale na druhej strane v čase konsolidácie nechať ležať na zemi 100 miliónov eur za nové licencie a ďalších 300 miliónov na dodatočnom odvode z hazardu je pre Stranu vidieka neprípustné,“ uviedol Huliak.

Avizoval tiež, že naďalej budú robiť všetko pre to, aby mal štát 100-percentnú kontrolu nad hazardom a zisky z neho smerovali do štátnej kasy, nie na účty finančných skupín. „Vážení koaliční partneri, populizmus v tomto prípade absolútne nie je namieste,“ uzavrel Huliak.

Pellegrini v pondelok 3. novembra nepodpísal novelu zákona o hazardných hrách a vrátil ju Národnej rade SR na opätovné prerokovanie s odporúčaním neprijať ju ako celok. Poslanci novelu schválili v októbri počas 40. schôdze parlamentu, prešla skráteným legislatívnym konaním. Za návrh hlasovalo 71 zo 78 prítomných poslancov.

