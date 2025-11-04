Zákon o hazarde neprešiel: Podľa Mikloška sa prezident zachoval správne. K veci sa vyjadril aj minister Huliak

Rozhodnutie prezidenta SR Petra Pellegriniho nepodpísať novelu zákona o hazardných hrách je zodpovedný a veľmi potrebný krok v prospech ochrany detí a mladých ľudí. V utorok to uviedol komisár pre deti Jozef Mikloško. Pripomenul, že hazardné hry patria medzi najťažšie nelátkové závislosti a deti i mladí ľudia im najrýchlejšie podliehajú často s celoživotnými následkami.
„Prezident jasne poukázal na to, že zákon neprimerane zasahuje do právomocí miest a obcí a nedostatočne chráni ich obyvateľov pred negatívnymi dôsledkami hazardu,“ uviedol Mikloško. Zdôraznil, že novela zákona zásadne oslabuje demokratické princípy samospráv, a tiež podkopáva úsilie chrániť deti pred nelátkovými závislosťami, medzi ktorými majú významnú pozíciu práve hazardné hry.
Hazard ničí mladú generáciu
Posilňovanie hazardu je podľa komisára deštrukciou voči mladej generácii. Štát namiesto obmedzovania rizík nemôže priamo vytvárať prostredie, v ktorom sa hazard stáva dostupnejším, a to dokonca proti vôli občanov a miestnych samospráv. „Preto vítam a oceňujem, že prezident využil svoje právo veta a pri svojom rozhodovaní dal prednosť ochrane zdravia a stability rodín pred obchodnými záujmami hazardného priemyslu,“ dodal Mikloško.
Nech už sú príjmy pre štátnu kasu akékoľvek, nemôžeme podľa komisára pre deti tento argument klásť na vyššie miesto ako deti a mládež. Mikloško vyzval poslancov Národnej rady SR, aby na toto mysleli najmä v čase, keď podľa neho čelíme rekordnému nárastu problémov duševného zdravia, depresií či závislostí u detí. „Hazard nikdy nebol a nikdy nebude cestou k rozvoju spoločnosti. Deti a ich budúcnosť sú budúcnosťou tejto krajiny a musia byť nad biznisom,“ zakončil.
Huliak prezidentovo rozhodnutie rešpektuje, no nesúhlasí s ním
Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (Strana vidieka, nom. Smeru-SD) rozhodnutie prezidenta Petra Pellegriniho nepodpísať novelu zákona o hazarde rešpektuje, no nesúhlasí s ním. „Nesúhlasím s postojom pána prezidenta k novele zákona o hazarde. Rešpektujem síce jeho rozhodnutie, uvedomujem si, že téma hazardu je spoločensky veľmi citlivá, ale na druhej strane v čase konsolidácie nechať ležať na zemi 100 miliónov eur za nové licencie a ďalších 300 miliónov na dodatočnom odvode z hazardu je pre Stranu vidieka neprípustné,“ uviedol Huliak.
Avizoval tiež, že naďalej budú robiť všetko pre to, aby mal štát 100-percentnú kontrolu nad hazardom a zisky z neho smerovali do štátnej kasy, nie na účty finančných skupín. „Vážení koaliční partneri, populizmus v tomto prípade absolútne nie je namieste,“ uzavrel Huliak.
Pellegrini v pondelok 3. novembra nepodpísal novelu zákona o hazardných hrách a vrátil ju Národnej rade SR na opätovné prerokovanie s odporúčaním neprijať ju ako celok. Poslanci novelu schválili v októbri počas 40. schôdze parlamentu, prešla skráteným legislatívnym konaním. Za návrh hlasovalo 71 zo 78 prítomných poslancov.
