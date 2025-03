Zákazníci majú dôvod na radosť: Veľký operátor pridáva obľúbenú streamovaciu službu do ponuky. Bude zadarmo

O2 neustále zlepšuje svoju ponuku pre zákazníkov a teraz prichádza s novinkou, ktorá poteší milovníkov streamovania. Od 25. marca sa k obľúbenému Netflixu pridáva aj streamovacia platforma Max. Tento krok prinesie slovenským zákazníkom O2 ešte väčší výber filmov, seriálov, dokumentov a detských relácií.

Ako informoval portál Medialne Trend, k dispozícii bude Max v rámci O2 paušálov Pohodový a Bezstarostný, a to úplne bez doplatku. Pre zákazníkov, ktorí si vyberú inú aplikáciu v rámci svojho paušálu, bude Max dostupný za výhodnú doplatkovú cenu. Tento krok zaručuje ešte flexibilnejšiu ponuku, ktorá vyhovuje rôznym preferenciám.

Ponuka obsahu osloví široké publikum

Platforma Max sa pýši širokou ponukou kvalitného obsahu, ktorý osloví početné publikum. Medzi najväčšie hity, ktoré momentálne diváci sledujú, patrí tretia séria seriálu Biely lotos, lekársky seriál Urgent a kultový film Spider-Man: Naprieč paralelnými svetmi. Okrem toho sa v polovici apríla fanúšikovia môžu tešiť na dlho očakávanú druhú sériu seriálu The Last of Us.

V rámci Bezstarostného a Pohodového O2 paušálu majú zákazníci možnosť každý mesiac zmeniť svoju streamovaciu službu. Na výber majú Max, Netflix Basic, Voyo, O2 TV Mini, SME Prémium, Denník N, Refresher, Aktuality alebo .tyždeň. Tento flexibilný systém umožňuje každému prispôsobiť si ponuku presne podľa svojich potrieb.

Ďalšie služby k dispozícii za výhodné ceny

Okrem možnosti vybrať si jednu službu bez doplatku, môžu zákazníci tiež zakúpiť ďalšie služby za zvýhodnenú cenu. Medzi doplatkovými možnosťami sú O2 TV, SME Prémium bez reklamy, Netflix Standard, Netflix Premium, Max a MS 365.

„Sme nadšení, že môžeme rozšíriť dosah streamovacej platformy Max a poskytnúť zákazníkom O2 na Slovensku ešte bohatší a rozmanitejší zážitok zo streamovania. V spoločnosti Warner Bros. Discovery sa snažíme poskytovať prvotriednu zábavu a táto spolupráca s O2 nám umožňuje prinášať náš očakávaný obsah priamo divákom na Slovensku,“ uviedol k tejto spolupráci pre portál Medialne Trend Václav Paleček, riaditeľ distribúcie a obchodného rozvoja spoločnosti Warner Bros Discovery pre Slovensko a Českú republiku,.