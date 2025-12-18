Záhada Betlehemskej hviezdy: Vedec z NASA skúmal, čo sa naozaj stalo na Vianoce. Prišlo k bizarnej zhode

Známy biblický príbeh o hviezde, ktorá mala priviesť mudrcov k novonarodenému Ježišovi, možno nemá len symbolický význam. Podľa novej vedeckej úvahy mohol tento úkaz súvisieť s mimoriadne blízkym preletom kométy, ktorá sa na oblohe správala natoľko nezvyčajne, že pôsobila dojmom, akoby zotrvávala nad Betlehemom.
Autorom tejto hypotézy je Mark Matney, planetárny vedec spolupracujúci s NASA, ktorý sa dlhodobo venuje aj popularizácii astronómie. Jeho záujem o vianočnú tematiku ho priviedol k otázke, či opis betlehemskej hviezdy možno vysvetliť reálnym nebeským javom. Informoval o tom portál Space.
Ilúzia nehybnosti
Evanjelium podľa Matúša uvádza, že hviezda letela pred mudrcmi a nakoniec sa zastavila nad miestom Ježišovho narodenia. Takýto opis je z pohľadu astronómie problematický, pretože bežné nebeské telesá sa pohybujú predvídateľne a nikdy nepôsobia dojmom, že by sledovali konkrétne miesto na Zemi, poprípade „stáli“.
Matney však upozorňuje, že v extrémne zriedkavých prípadoch môže objekt nachádzajúci sa veľmi blízko Zeme vytvoriť ilúziu nehybnosti. Ak by sa pohyboval správnym smerom a rýchlosťou, jeho zdanlivý pohyb by mohol na krátky čas vyrovnať rotáciu Zeme a z pohľadu pozorovateľa by sa javil ako stojaci na jednom mieste.
Pomohli aj čínske záznamy aj simulácie
Kľúčovým prvkom tejto teórie sú staroveké čínske záznamy, ktoré hovoria o jasnej kométe pozorovanej v roku 5 pred naším letopočtom. Práve toto obdobie sa často spája s narodením Ježiša. Hoci presná dráha kométy nie je známa, zachované údaje umožňujú vypočítať viacero možných variantov jej pohybu.
Počítačové simulácie ukázali, že v jednom z možných scenárov sa kométa mohla priblížiť k Zemi na vzdialenosť porovnateľnú s Mesiacom. Ak by k tomu skutočne došlo, išlo by o najbližší prelet kométy v zaznamenaných dejinách.
Biblia sa zhodla s vedou
V takom prípade by kométa mohla byť viditeľná aj počas dňa a svojím jasom by sa vyrovnala splnu. Z oblasti dnešného Jeruzalema a Betlehema by navyše pôsobila dojmom, že sa nachádza priamo nad konkrétnym miestom, čo by zodpovedalo biblickému opisu.
Autor zdôrazňuje, že výskum, ktorý bol publikovaný začiatkom decembra v odbornom časopise Journal of the British Astronomical Association neznamená definitívne objasnenie záhady Betlehemskej hviezdy. Jeho cieľom bolo ukázať, že aj z pohľadu astronómie existuje jav, ktorý by sa mohol správať tak, ako to opisuje biblický príbeh.
