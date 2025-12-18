Záhada Betlehemskej hviezdy: Vedec z NASA skúmal, čo sa naozaj stalo na Vianoce. Prišlo k bizarnej zhode

Ilustračná foto: Unsplash

Martin Cucík
Betlehemskú hviezdu možno vysvetliť vedeckými poznatkami.

Známy biblický príbeh o hviezde, ktorá mala priviesť mudrcov k novonarodenému Ježišovi, možno nemá len symbolický význam. Podľa novej vedeckej úvahy mohol tento úkaz súvisieť s mimoriadne blízkym preletom kométy, ktorá sa na oblohe správala natoľko nezvyčajne, že pôsobila dojmom, akoby zotrvávala nad Betlehemom.

Autorom tejto hypotézy je Mark Matney, planetárny vedec spolupracujúci s NASA, ktorý sa dlhodobo venuje aj popularizácii astronómie. Jeho záujem o vianočnú tematiku ho priviedol k otázke, či opis betlehemskej hviezdy možno vysvetliť reálnym nebeským javom. Informoval o tom portál Space.

Ilúzia nehybnosti

Evanjelium podľa Matúša uvádza, že hviezda letela pred mudrcmi a nakoniec sa zastavila nad miestom Ježišovho narodenia. Takýto opis je z pohľadu astronómie problematický, pretože bežné nebeské telesá sa pohybujú predvídateľne a nikdy nepôsobia dojmom, že by sledovali konkrétne miesto na Zemi, poprípade „stáli“.

Dimitrios Katevainis, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Matney však upozorňuje, že v extrémne zriedkavých prípadoch môže objekt nachádzajúci sa veľmi blízko Zeme vytvoriť ilúziu nehybnosti. Ak by sa pohyboval správnym smerom a rýchlosťou, jeho zdanlivý pohyb by mohol na krátky čas vyrovnať rotáciu Zeme a z pohľadu pozorovateľa by sa javil ako stojaci na jednom mieste.

Pomohli aj čínske záznamy aj simulácie

Kľúčovým prvkom tejto teórie sú staroveké čínske záznamy, ktoré hovoria o jasnej kométe pozorovanej v roku 5 pred naším letopočtom. Práve toto obdobie sa často spája s narodením Ježiša. Hoci presná dráha kométy nie je známa, zachované údaje umožňujú vypočítať viacero možných variantov jej pohybu.

Počítačové simulácie ukázali, že v jednom z možných scenárov sa kométa mohla priblížiť k Zemi na vzdialenosť porovnateľnú s Mesiacom. Ak by k tomu skutočne došlo, išlo by o najbližší prelet kométy v zaznamenaných dejinách.

Biblia sa zhodla s vedou

V takom prípade by kométa mohla byť viditeľná aj počas dňa a svojím jasom by sa vyrovnala splnu. Z oblasti dnešného Jeruzalema a Betlehema by navyše pôsobila dojmom, že sa nachádza priamo nad konkrétnym miestom, čo by zodpovedalo biblickému opisu.

Autor zdôrazňuje, že výskum, ktorý bol publikovaný začiatkom decembra v odbornom časopise Journal of the British Astronomical Association neznamená definitívne objasnenie záhady Betlehemskej hviezdy. Jeho cieľom bolo ukázať, že aj z pohľadu astronómie existuje jav, ktorý by sa mohol správať tak, ako to opisuje biblický príbeh.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli
Tip na výlet
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny
Vojna na Ukrajine
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny
Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Stretli sme známych z detstva a ochutnali špeciality
Vianočné trhy
Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Stretli sme známych z detstva a ochutnali špeciality
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Ešte ho ani neotvorili, už nahnevali vodičov: Za tunelom Višňové nastáva zmena, mnohí vodiči majú hlavu v smútku
Ešte ho ani neotvorili, už nahnevali vodičov: Za tunelom Višňové nastáva zmena, mnohí vodiči majú hlavu v smútku
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec
Našli ho mŕtveho v hotelovej vani, stal sa tak členom „Klubu27“: Smrť Jima Morrisona je dodnes veľkou záhadou
Našli ho mŕtveho v hotelovej vani, stal sa tak členom „Klubu27“: Smrť Jima Morrisona je dodnes veľkou záhadou

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac