Zabudnite na Chorvátsko: Slováci majú novú lásku. Vieme, kam by sa najradšej aj presťahovali

Cestovanie zostáva jednou z priorít slovenských domácností. Rok 2025 potvrdil silný dopyt po letných aj exotických dovolenkách, pričom sa mení nielen výber destinácií, ale aj správanie cestujúcich. Vyplýva to z údajov cestovnej agentúry Invia a Poľskej turistickej komory, ktoré poukazujú na spoločné trendy v rámci strednej Európy.
Najobľúbenejšie letné destinácie Slovákov boli aj v roku 2025 Turecko, Egypt a Grécko.
Kým pozícia Grécka mierne oslabila, Turecko a Egypt si výrazne upevnili svoju obľubu. Slováci najčastejšie volili tureckú riviéru, egyptské letoviská Hurghada a Marsa Alam a z gréckych ostrovov viedol Rhodos.
Po čom siahajú Slováci najčastejšie?
Podľa Kristíny Štefánkovej z cestovnej agentúry Invia Slováci pri výbere destinácie stále citlivo vnímajú cenu, no zároveň očakávajú vysoký štandard služieb.
Priemerná letná dovolenka trvala osem dní, pričom čoraz viac cestujúcich si vyberá kratšie, no komfortnejšie pobyty. Uprednostňované boli štvor- a päťhviezdičkové hotely s all inclusive stravovaním.
Klienti si najčastejšie dokupovali cestovné poistenie, parkovanie na letisku a výber miest v lietadle. Priemerná hodnota jednej objednávky sa pohybovala na úrovni 1 531 eur, zatiaľ čo štvorčlenná rodina zaplatila za pobyt pri mori v priemere 2 400 eur.
Výrazne vzrástol záujem o exotické destinácie. Spojené arabské emiráty sa stali najpopulárnejšou voľbou, nasledované Dominikánskou republikou a Zanzibarom.
Priemerná dĺžka pobytu bola deväť dní a hodnota objednávky dosahovala 3 200 eur. Podľa Štefánkovej už exotika nie je výsadou úzkej skupiny, ale bežnou voľbou aj pre rodiny s deťmi – najmä vďaka priamym letom a širokej ponuke zájazdov.
