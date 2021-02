Zabudnite na ASMR. Novým trendom sú gongbang videá, ktoré majú diváka upokojiť

Ich cieľom je za pomoci príjemných zvukov vyvolať v poslucháčovi pozitívne emócie. Novinkou vo svete videí sú však tzv. gongbang videá. Zdá sa, že ľudia sa nevedia nabažiť pohľadu na to, ako niekto číta, píše si poznámky alebo sa učí na skúšky.

Novým trednom sú gongbang videá

Niektorí si čítajú pri okne s nádherným výhľadom na zasneženú krajinu, iní sa učia pri tlmenom svetle v knižnici. V niektorých videách je možné počuť jemný zvuk dažďa, kým súčasťou iných je upokojujúca hudba. Hovorí sa im gongbang (študuj so mnou) videá. Ako píše portál Vice, ide o zvláštnu kombináciu zábavy a nudy z bežných činností. Diváci môžu totiž na internete sledovať aj spiacich či jediacich ľudí.

„Na mojich videách nie je nič zvláštne. Som však rád, že sa mojim divákom páčia,“ vyjadril sa pre Vice 23-ročný vlogger Kim Dong-min, ktorý vyrába práve spomínané gongbang videá. Jeho kanál na YouTube si značnú popularitu získal najmä počas karantény, kedy mu pribudlo vyše 50 000 odberateľov. Kimovo najpopulárnejšie video má už viac ako 376 000 videní. Na videu pritom nerobí nič iné, len vyše hodiny číta a píše si poznámky v študovni. Diváci môžu počuť aj zvuky v pozadí či zachytiť pohyb náhodných okoloidúcich.

Kim gongbang videá objavil prvýkrát v čase, keď sám potreboval niečo upokojujúce k učeniu. Videá majú človeku poskytovať akýsi pocit spolupatričnosti. Pomôcť majú najmä miliónom študentov, ktorí sú nútení učiť sa z domu a trápi ich pocit osamelosti.

Pomáhajú pri osamelosti, ale aj prokrastinácii

Gongbang videá zvyčajne nie sú zostrihané, ukazujú realitu toho, ako sa študent učí. Väčšina z nich má najmenej hodinu, tie najdlhšie gongbang videá však majú aj viac ako 10 hodín. Diváci môžu okrem iného vidieť napríklad aj to, aké techniky používa študent k učeniu. Značnej popularite sa teší tzv. Pomodoro technika. V rámci nej si jedinec prácu či štúdium rozdelí na vopred stanovené časové úseky, napríklad 20 minút. Po každom časovom úseku si môže dopriať krátku prestávku.

Prvé gongbang videá začali vytvárať juhokórejskí študenti, dnes sa však tento žáner teší značnej popularite aj v Británii či v Argentíne. Najpopulárnejšie sú tie študijné videá, ktoré v sebe nesú aj estetický zážitok, napríklad pekne usporiadaný pracovný stôl. Pozitívnu odozvu je možné vidieť aj v komentároch, v ktorých ľudia píšu, že im gongbang videá naozaj pomáhajú. Dokážu sa ľahšie sústrediť a cítia sa menej osamelo.

Okrem toho, diváci sa môžu zapojiť aj do live streamu, kde môžu aj komunikovať a vytvoriť tak virtuálnu študijnú skupinu. Je to skvelá motivácia pre študujúcich, ale aj pre vloggerov, ktorí gongbang videá nahrávajú, píše The Korea Herald.