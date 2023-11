Zabiť vás tu môže aj jeden nádych: Najnebezpečnejšie mesto sveta už vymazali z máp. Nenájdete tu jediného človeka

Ak by sa našiel nejaký záhadný dôvod, ktorý by vás zlákal navštíviť toto záhadné mesto, snažili by ste sa márne. Pre toxickosť vzduchu ho v roku 2007 vymazali z máp a vstup sem je austrálskou vládou zakázaný.

Azbestová divočina

Kedysi sa oblasťou šírili zvuky z baní. Keďže pôda tu bola bohatá na modrý azbest, Wittenoom sa stal domovom mnohých Austrálčanov. Dnes by ste tu však márne hľadali živú dušu. Leží totižto uprostred najviac kontaminovaného miesta južnej pologule, informovalo ABC.

Na niekoľko desaťročí sa baníctvo stalo zdrojom obživy mesta. Život tu však zabíjal baníkov a aj ich rodiny. Na dôsledky vdýchnutia vlákien modrého azbestu zomrelo viac ako 2-tisíc ľudí. Bane nakoniec zatvorili v roku 1996.

V čase svojej „najväčšej slávy“ malo mesto takmer tisíc obyvateľov. V roku 2015 ich bolo šesť. Poslednú z nich, Lorraine Thomasovú, vysťahovali úrady minulý rok.

Mesto duchov

Cesty a aj ostatné možnosti vstupu boli podľa portálu LADbible zablokované. Stalo sa tak preto, aby bolo zabránené vstupu zvedavých návštevníkov. Či už ich láka adrenalín alebo krása okolitej krajiny, za vstup do bývalej ťažobne azbestu im hrozí pokuta.

Bývalý obyvateľ mesta a niekdajší poslanec Robin Chapple uviedol, že bezpečnostné opatrenia by mali byť zintenzívnené. Niektorí odvážlivci totižto aj napriek varovaniam a zákazom stále pokúšajú svoje šťastie a nechajú sa zlákať kvôli fotkám a videám.

Vzduch je tu aj po rokoch ukončenia ťažby toxický. Vláda sa preto rozhodla zrovnať Wittenoom so zemou. Budovy, domy, skládky odpadu – to všetko sa stane minulosťou.

Aj keď možno nie tak úplne. Oblasť je stále pokrytá miliónmi ton azbestovej pokrývky, ktorá tu zostala ako odkaz ťažobného priemyslu. Všetok materiál, ktorý vznikne búraním, navyše zostane zakopaný na mieste. Kroky vlády k tomu, aby najtoxickejšie miesto na južnej pologuli vyčistila, zatiaľ nie sú známe.