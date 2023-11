Radšej žiť v Černobyle, ako tu, tvrdia miestni: Toto je najdepresívnejšie mesto na zemi, cudzinci tu neboli už desiatky rokov

Depresia je jedným z najvýraznejších problémov svetovej populácie. Má rôzne podoby a príčiny. Jednou z nich je napríklad život na mieste, ktoré vo vás vyvoláva pocit smútku a paniky. Začiatkom novembra bol zverejnený rebríček najdepresívnejších miest roku 2023, ktorý zostavil CEOworld. Stálicou medzi nimi je Noriľsk, ktorý sa tentoraz dostal na druhé miesto. Predbehlo ho len hlavné mesto Severnej Kórey – Pchjongjang.

Článok pokračuje pod videom ↓

Fackovací panák Ruska

Sibírska depresia, neprekonateľná černota, polárna pustatina… Teploty tu klesajú aj na -30 stupňov Celzia. Okrem Rusov a Bielorusov sa sem nikto nedostane. A ak sa niekto zo zahraničia o to pokúsi, potrebuje špeciálne povolenie od Federálnej služby bezpečnosti Ruska. (Ne)vitajte v jednom z miest, ktoré sa dlhodobo radí medzi najdepresívnejšie na svete.

Noriľsk leží v Krasnojarskom kraji, s „krásou“ však nemá nič spoločné. V blízkosti tejto ruskej nočnej mory, ležiacej za severným polárnym kruhom, nerastú žiadne stromy v okruhu do 30 kilometrov. Okrem hmly z priemyslu miestnych prenasleduje navyše aj minulosť pracovných táborov.

Oblasť je známa ťažbou paládia a uhlia. Ako pripomína Nbcnews, je aj sídlom Norilsk Nickel, popredným svetovým výrobcom niklu, ktorého služby využíva napríklad aj spoločnosť Elona Muska, Tesla.

Ekonomická sila je však podkopaná faktom, že ide o jedno z najznečistenejších miest na svete. Sneh, ktorý sa tu nachádza – prakticky počas celého roka, má čiernu farbu a pôda je na niektorých miestach kontaminovaná. Podobne je to aj s riekami. Ak v nich aj žijú nejaké ryby, úrady odporúčajú neloviť ich a už vôbec nie konzumovať..

V roku 2020 navyše do miestnych vôd vytieklo dvadsaťtisíc ton ropy po tom, ako hrdzavá nádrž s palivom praskla. Znečistenie sa dostalo až do Karského mora a išlo o najväčší únik ropy v histórii Arktídy .

Poznačení obyvatelia

To všetko sa odráža na fyzickom zdraví ľudí, ktorí tu žijú. Priemerná dĺžka života obyvateľov je o 10 rokov kratšia ako vo zvyšku krajiny.

Prakticky nedýchateľný vzduch stojí za zvýšeným výskytom rakoviny. Úmrtnosť na toto ochorenie je trikrát vyššia, ako vo zvyšku krajiny. Obyvateľstvo trápia aj rôzne pľúcne choroby, krvné či kožné poruchy.

Oproti ruskému štandardu je utrpenie noriľských detí podstatne vyššie. Začína sa to už tehotenstvom a predčasne narodenými bábätkami. Deti trpia ochoreniami krvi, nervového alebo svalového systému.

Lepšie na tom nie je ani psychika. Znečistené životné prostredie a ťažký vzduch spôsobujú u obyvateľov zvýšenú úroveň depresie. Aj preto zrejme zľudovel výrok: „Radšej žiť v Černobyle, ako tu.“ Niet sa čomu čudovať.

Odstrihnutí od zvyšku planéty

Život ľudí je, ako píše Denik, izolovaný od toho za jeho hranicami. Do mesta nevedie žiadna cesta a existujú len tri možnosti, ako sa odtiaľto dostať.

Prvou je odlet z mesta, ale na letenky tu našetrí len málokto. Druhou je plavba po rieke Yenesei do prístavu Dudinka. K najbližšiemu a jedinému bodu, s ktorým sa Noriľsk spája, je to však 2-tisíc kilometrov. Poslednou možnosťou je železnica. Tá je ale iba nákladná a vedie len do prístavu.