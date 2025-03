Dovolenka v obľúbenej európskej destinácii sa poriadne predraží a skomplikuje: Ak sa sem chystáte, zbystrite pozornosť

Ísť na dovolenku do zahraničia už nemusí byť také pohodlné ako kedysi. Viacero krajín vrátane Španielska zavádza rôzne poplatky a pravidlá, ktoré budú musieť turisti dodržiavať. Po novom odovzdáte viac osobných informácií, ale aj peňazí.

Nové pravidlá už toto leto

Ako informuje web Euronews, do Španielska v roku 2024 zavítalo neuveriteľných 94 miliónov turistov, čo je o 10 % viac ako počas roka 2023. Zahraniční turisti minuli približne 126 miliárd eur, no s narastajúcim počtom turistov narastajú nielen príjmy, ale aj množstvo problémov. Španielsko preto zaviedlo nové pravidlá, ktoré dovolenkárov ovplyvnia už tento rok.

Španielska vláda zaviedla 2. januára nové obmedzenia týkajúce sa krátkodobých prenájmov. Každý majiteľ nehnuteľnosti, ktorý chce prenajímať svoj dom, musí byť po novom zaregistrovaný v národnej databáze a získať povolenie skôr ako ponuku prenájmu uverejní na portáloch. Poskytovatelia ubytovania tiež musieť zhromažďovať od hostí citlivé osobné údaje vrátane bankových údajov a osobných identifikátorov.

Španielsko tiež navrhlo zvýšiť DPH na krátkodobé prenájmy na úroveň 10 %, ktorú platia hotely. To by mohlo viesť k zdraženiu ubytovania. Airbnb tento krok kritizuje a tvrdí, že ani predošlé podobné opatrenia neviedli k vyriešeniu problému s neúnosným množstvom turistov.

Dovolenka sa môže poriadne predražiť

Ceny môže nahor vyhnať aj fakt, že vo viacerých oblastiach Španielska už nebudú môcť pribúdať nové nehnuteľnosti slúžiace na krátkodobý prenájom. Barcelona chce zrušiť 10 000 ubytovacích jednotiek slúžiacich na krátkodobý prenájom a do roku 2028 sa ich chce zbaviť úplne. Viaceré oblasti zaviedli tzv. ekologickú daň už pred vyše 10 rokmi, návštevníci v rámci nej zaplatia od 60 centov až po 3,50 eura za noc.

Viaceré mestá ale po novom zaviedli návštevnícku daň, ktorá sa platí ubytovateľovi, zvyčajne pri registrácii. Turistická daň v Barcelone patrí medzi najrýchlejšie rastúce, pričom v roku 2025 sa jej výška zdvojnásobila. Návštevníci v niektorých hoteloch si tak priplatia aj 7 eur za noc. Turisti, ktorí sem zavítajú na výletných lodiach, si priplatia o 6 eur viac, aj keď prídu len na jeden deň.

Okrem toho sa v Barcelone platí mestský príplatok vo výške 4 eur za noc, ktorý by sa v roku 2025 mohol zdvojnásobiť. Celkové náklady na noc by sa tak v prípade hotelov vyššej kategórie zvýšili na 15 eur za noc s pripočítaním DPH. Ceny stúpli aj na Malorke, Menorke a Ibize, namiesto 4 eur za noc hostia po novom zaplatia 6 eur za noc. Zavedenie turistickej dane zvažujú aj Kanárske ostrovy.

Hrozia vyššie pokuty

Aby toho nebolo málo, viaceré destinácie zavádzajú aj prísnejšie pokuty. Barcelona, ale aj ďalšie mestá zakážu alebo výrazne obmedzia konzumáciu alkoholu v historických častiach. Konzumácia alkoholu na ulici je zakázaná a obchody nesmú predávať alkohol medzi 21.30 a 8.00 ráno. V najzávažnejších prípadoch turisti zaplatia za porušenie pravidiel pokutu až do výšky 3 000 eur.

Na niektorých španielskych plážach vstupuje do platnosti zákaz stavania stanov, altánkov a podobných štruktúr. Zaberajú miesto, spôsobujú hluk a bránia vo výhľade plavčíkom. Mohli by tiež prekážať záchranným službám, ktoré sa snažia dostať na pláž. Pozor si dávajte aj na pokuty, ktoré môžu hroziť v prípade, ak sa pokúsite obsadiť si miesto na pláži ležadlom, slnečníkom či osobnými vecami. Neodporúča sa to napríklad v Malage.

Pokuta vám môže hroziť aj za fajčenie a vapovanie na pláži. Španielsko sa tiež snaží turistom zabrániť v močení do mora. Pokuta za vyprázdnenie mechúra na nevhodnom mieste sa môže vyšplhať do výšky 750 eur. Niektoré oblasti zvažujú, že zakážu aj hry s loptami na pláži či vstup psom do mora.