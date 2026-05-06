Za cudzie teplo už nemusia platiť: Tisíce ľudí sa dočkali dôležitého verdiktu, Ústavný súd rozhodol v ich prospech

Časť vyhlášky Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorá sa týka spôsobu rozpočítavania nákladov na teplo v bytových domoch, je v rozpore s ústavou. Rozhodol o tom v stredu Ústavný súd (ÚS) SR.
Ustanovenia vyhlášky na ÚS napadla skupina opozičných poslancov Národnej rady SR. Vzťahujú sa na spôsob výpočtu, keď vlastníci bytov sú nútení prispievať na náklady obyvateľov napojených na centrálny systém vykurovania aj v prípade, že sami využívajú individuálne vykurovanie. Účinnosť nového spôsobu výpočtu sa začala od 15. decembra 2024.
ÚS vidí rozpor s ústavou aj zákonom
Ustanovenia v paragrafe 7, odsek 5 a v paragrafe 8, odsek 4 a 5 vyhlášky nie sú podľa ÚS v súlade s ústavou, ako aj dodatkovým protokolom k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, a zákonom o tepelnej energetike.
Opoziční poslanci namietali nesúlad ustanovení s ochranou vlastníckeho práva. Poukázali na to, že vlastníci bytov, ktorí sa rozhodli odpojiť od centrálneho vykurovania a zabezpečiť si individuálne vykurovanie, investovali nemalé finančné prostriedky s cieľom dosiahnuť samostatnosť v zabezpečení tepla.
„Napriek tomu napadnuté ustanovenia týmto vlastníkom ukladajú povinnosť prispievať na základnú zložku nákladov na teplo, pričom rozsah tejto povinnosti môže dosahovať až 100 percent podlahovej plochy ich bytu,“ uviedli v podaní. Povinnosť vlastníkov odpojených bytov prispievať na základnú zložku nákladov na vykurovanie predstavuje podľa skupiny poslancov neústavný zásah do ich vlastníckeho práva.
