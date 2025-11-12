Za toto sa môže naša krajina hanbiť: Ocitli sme sa v centre pozornosti Európskej prokuratúry. Podvody s DPH lámu rekordy

Foto: SITA/Jana Birošová

Nina Malovcová
Daňové úniky oberajú Slovensko o peniaze aj dôveru v štát.

Slovensko sa ocitlo pod drobnohľadom Európskej prokuratúry. Až tretina všetkých prípadov podvodov s DPH, ktoré momentálne vyšetruje, je totiž spätá s našou krajinou.

Upozornila na to hlavná európska prokurátorka Laura Kövesi počas svojej pracovnej návštevy Slovenska, o ktorej informovala TV Markíza.

Slovensko je malé, no podvody sú obrovské

Laura Kövesi sa na Slovensku stretla s ministrom spravodlivosti Borisom Suskom, poslancami aj so zástupcami prokuratúry. Predostrela im plán, ako efektívnejšie bojovať proti daňovým únikom, ktoré pripravujú štát aj Európsku úniu o obrovské peniaze. V relácii Od Tatier k Bruselu uviedla, že Slovensko patrí medzi krajiny s najväčším výskytom daňových a colných podvodov, hoci nemá ani veľký trh, ani prístav.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

V súčasnosti sa tu vyšetruje 136 prípadov, ktoré podľa prokuratúry spôsobili škodu vo výške 900 miliónov eur. „Keď poviem tretina prípadov, rátam do toho všetkých 24 krajín Európskej prokuratúry. Je to naozaj obrovské číslo,“ uviedla Kövesi.

Európska prokuratúra chváli spoluprácu, no kritizuje zmeny v zákone

Podľa Kövesi ide o problém, ktorý ďaleko presahuje stratu verejných financií. „Nie je to len o peniazoch, ale aj o bezpečnosti. Všetky tieto peniaze, ktoré mohli ísť na zmysluplné projekty, končia v rukách organizovaného zločinu,“ zdôraznila.

Hlavná prokurátorka ocenila ochotu Slovenska spolupracovať, no upozornila na prekážky, ktoré podľa nej spôsobili nedávne zmeny v Trestnom zákone. Zrušenie NAKA podľa jej slov spomaľuje vyšetrovanie a komplikuje postup pri rozsiahlych hospodárskych kauzách.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Úsmev nám doslova zamrzne, polárny vír sa zbláznil: Očakáva sa návrat zimy, aká u nás…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Aby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnesAby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnes
Ivana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiťIvana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiť
Kapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbte. Toto bolelo najviacKapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbte. Toto bolelo najviac
Mohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcovMohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcov
Najnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniazeNajnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze
Bývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiťBývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiť
Režisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčovýRežisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčový
Nútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal miliónyNútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal milióny
Exkluzívne: Detským ambulanciám došla trpezlivosť. Ospravedlnenky majú voľne dostupné v čakárni, môže si ich zobrať ktokoľvekExkluzívne: Detským ambulanciám došla trpezlivosť. Ospravedlnenky majú voľne dostupné v čakárni, môže si ich zobrať ktokoľvek
Ubytujete sa za 13 € a najete za 10 €: Najkrajšie vianočné trhy v Európe pre rok 2025 máme len na skok. Začínajú už čoskoroUbytujete sa za 13 € a najete za 10 €: Najkrajšie vianočné trhy v Európe pre rok 2025 máme len na skok. Začínajú už čoskoro
Zaplatili sme len 3 eurá: Vyskúšali sme sa veľmi lacno najesť v reštaurácii z Na nože. Niektorým sa takéto jedlo priečiZaplatili sme len 3 eurá: Vyskúšali sme sa veľmi lacno najesť v reštaurácii z Na nože. Niektorým sa takéto jedlo prieči
Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac