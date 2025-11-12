Za toto sa môže naša krajina hanbiť: Ocitli sme sa v centre pozornosti Európskej prokuratúry. Podvody s DPH lámu rekordy

Slovensko sa ocitlo pod drobnohľadom Európskej prokuratúry. Až tretina všetkých prípadov podvodov s DPH, ktoré momentálne vyšetruje, je totiž spätá s našou krajinou.
Upozornila na to hlavná európska prokurátorka Laura Kövesi počas svojej pracovnej návštevy Slovenska, o ktorej informovala TV Markíza.
Slovensko je malé, no podvody sú obrovské
Laura Kövesi sa na Slovensku stretla s ministrom spravodlivosti Borisom Suskom, poslancami aj so zástupcami prokuratúry. Predostrela im plán, ako efektívnejšie bojovať proti daňovým únikom, ktoré pripravujú štát aj Európsku úniu o obrovské peniaze. V relácii Od Tatier k Bruselu uviedla, že Slovensko patrí medzi krajiny s najväčším výskytom daňových a colných podvodov, hoci nemá ani veľký trh, ani prístav.
V súčasnosti sa tu vyšetruje 136 prípadov, ktoré podľa prokuratúry spôsobili škodu vo výške 900 miliónov eur. „Keď poviem tretina prípadov, rátam do toho všetkých 24 krajín Európskej prokuratúry. Je to naozaj obrovské číslo,“ uviedla Kövesi.
Európska prokuratúra chváli spoluprácu, no kritizuje zmeny v zákone
Podľa Kövesi ide o problém, ktorý ďaleko presahuje stratu verejných financií. „Nie je to len o peniazoch, ale aj o bezpečnosti. Všetky tieto peniaze, ktoré mohli ísť na zmysluplné projekty, končia v rukách organizovaného zločinu,“ zdôraznila.
Hlavná prokurátorka ocenila ochotu Slovenska spolupracovať, no upozornila na prekážky, ktoré podľa nej spôsobili nedávne zmeny v Trestnom zákone. Zrušenie NAKA podľa jej slov spomaľuje vyšetrovanie a komplikuje postup pri rozsiahlych hospodárskych kauzách.
