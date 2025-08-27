Za 5 eur sme boli v bombardovacom lietadle typu Li-2 aj v zákope: Navštívili sme múzeum SNP, prekvapilo nás niekoľko vecí

Foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Zuzana Veslíková
Miesta ako toto udržujú našu históriu stále nažive.

O pár dní si pripomenieme 81. výročie Slovenského národného povstania. Jeho centrom sa stala Banská Bystrica a práve tu sídli jemu venovaný pamätník a múzeum v jednom. Navštívili sme ho, aby sme zistili, akým spôsobom si pripomína túto významnú udalosť našej histórie a zistili, či sa ho skutočne oplatí navštíviť. 

Zišli sme len pár krokov z hlavného námestia a zazreli ho už v diaľke. Ikonická budova Pamätníka SNP je neprehliadnuteľná. Pochádza z dielne architekta Dušana Kuzmu a bola postavená v štýle architektonického brutalizmu, ktorého hlavným výrazovým prostriedkom bol betón.

Samotní Bystričania si jeho vzhľad interpretujú rôzne – niektorí hovoria, že vyzerá ako Jánošíkov klobúk, ďalší v ňom vidia UFO. V skutočnosti je nositeľom oveľa silnejšieho odkazu, ktorý v ňom autor podľa jeho vlastných dochovaných slov zanechal.

Foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

„V ponímaní Kuzmu išlo o spojenie rozdelenej spoločnosti, kde každá časť skulptúry reprezentovala iný pohľad na povstanie. A mostík je symbolický 29. august, je spojivkom a návratom k demokracii,“ priblížil nám historik Múzea SNP Lukáš Volentier architektove slová, ktorými zvykol význam pamätníka interpretovať.

„Múzeum ako inštitúcia bola založená v roku 1955. Pôvodné múzeum sídlilo v priestore galérie za barbakánom, no začali sa objavovať snahy o vznik samostatného pamätníka a budovy múzea. V 60. rokoch sa definitívne rozhodlo, že múzeum bude umiestnené tam, kde stojí teraz. Stavať sa začalo v roku 1964, prvý výkop urobil Alexander Dubček a pamätník s múzeom boli verejnosti sprístupnené v roku 1969,“ priblížil nám Volentier históriu tohto miesta.

Putujúce súsošie nebolo komunistom po chuti, dnes je už späť

Medzi dvoma betónovými skulptúrami je umiestnené súsošie „Obete varujú“. Za jeho vznikom stál sochár Jozef Jankovič a pribudlo sem v roku 1969. Postihol ho však nemilý osud, keď sa dostalo do nemilosti komunistického režimu.

„Odôvodnením bolo, že samotný priestor pôsobí tmavo a stiesnene a navyše socha bola pamätníkom všetkých totalitných režimov, nielen toho druhovojnového, čo bolo tŕňom v oku,“ objasnil Volentier, prečo bolo súsošie na istý čas odstránené a „skryté“ do skladu. Následne sa dostalo na Kalište – do obce, ktorá bola počas 2. svetovej vojny vypálená. „Odtiaľ sa sem vrátilo v roku 2004“, doplnil historik.

Súsošie „Obete varujú“, foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Dnes pred súsoším horí večný oheň a spoločne v priestoroch pamätníka vytvárajú zaujímavú scenériu, ktorá láka objektívy fotografov.

Už pri vstupe do múzea nás potešilo, že aj uprostred týždňa pritiahlo ďalších návštevníkov, ktorí sa aktívne zaujímali o históriu SNP. Čo sa týka výšky vstupného, dospelí zaplatia 5 eur, žiaci, študenti a dôchodcovia 2 eurá a bezplatne sa sem dostanú deti do 6 rokov, držitelia ZŤP, ale napríklad aj vojnoví veteráni.

Otvorený depozitár, foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Zbierkové predmety, ktoré doteraz verejnosť nevidela

Ako prvé sme nazreli do otvoreného depozitára, v ktorom sú vystavené napríklad vojenské uniformy, čižmy, prilby, odznaky alebo výložky.

„Momentálne máme nový depozitár, kde sa prezentujú exponáty, ktoré doposiaľ verejnosť nevidela. Múzeum má viac ako 17-tisíc zbierkových predmetov, od tých najväčších, ako je lietadlo typu Li-2, až po malé gombíky a mince,“ opísal zbierku múzea historik.

Foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Vošli sme do zákopu

Nás najviac zaujala multimediálna výstava SNP 1944, ktorá približuje povstanie prostredníctvom príbehu dvoch bratov, ktorí v ňom bojujú. Môžete si ho pozrieť premietnuté na veľkom plátne.

Dostanete sa tu aj do simulácie skutočného zákopu a stanete sa súčasťou bojových operácií alebo uvidíte známu pušku vrastenú medzi dvoma stromami, ktorá bola objavená na Horehroní v 70. rokoch. A práve tá patrí podľa Volentiera medzi najvýnimočnejšie exponáty, ktoré má múzeum vo svojej zbierke. No je ich tu oveľa viac.

Pohľad do zákopu v Múzeu SNP, foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)
Puška vzrastená medzi stromami, foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Ďalším z nich je už spomínané lietadlo typu Li-2, ktoré je umiestnené pred budovou pamätníka. Práve takouto dopravnou a bombardovacou flotilou bolo vyzbrojené sovietske diaľkové letectvo, ktoré poskytovalo leteckú pomoc SNP. Pozreli sme sa aj na jeho palubu, návšteva lietadla je totiž zahrnutá v cene vstupného.

Lietadlo typu Li-2 pred Múzeom SNP, foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

„Najzaujímavejšie a najcennejšie exponáty múzea sú, samozrejme, osobné predmety – napríklad generála Jána Goliana či Rudolfa Viesta –, ktoré sa dochovali. Pre nás sú vzácne tie, ktoré majú príbeh alebo nejaký odkaz.“ Za svoju históriu prešlo múzeum rôznymi expozíciami, opísal Volentier. „Boli tu vystavené napríklad aj predmety, ktoré používal Adolf Hitler či rôzni nemeckí velitelia,“ dodal.

Pri príležitosti nadchádzajúceho výročia SNP bude návštevníkom prezentovaná výzbroj a výstroj, dokonca bude jazdiť replika tanku. Podľa Volentiera pôjde o akési vrátenie sa do čias spred viac ako 80 rokov.

V Múzeu SNP sme sa dozvedeli viacero zaujímavých informácií z tejto dôležitej kapitoly našich dejín. Napríklad sme nahliadli do mapy povstaleckého územia, ktorá ukazuje okrem iného smery postupov povstaleckých jednotiek, alebo sme prostredníctvom historických fotografií videli, ako vyzeralo zhromažďovanie občanov počas mobilizácie.

Presvedčili sme sa, že toto miesto jednoznačne patrí medzi tie, ktoré by mal navštíviť každý jeden z nás. SNP je jedna z mála udalostí moderných dejín Slovákov, kedy sme povstali voči silnej prevahe agresora, zjednotili sa a zmobilizovali. Preto je dôležité neustále udržiavať jeho posolstvo v našej pamäti.

