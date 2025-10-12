Z Talianska prišli smutné správy: Známy kláštor zničil požiar, viaže sa k nedávno vysvätenému Carlovi Acutisovi

Kláštor Bernaga v severnom Taliansku, známy ako miesto, kde Carlo Acutis – prvý mileniál vyhlásený za svätého – prijal svoje prvé sväté prijímanie, v sobotu zničil požiar.
Informovali o tom v nedeľu agentúry AFP a ANSA.
Požiar vypukol v hornej časti budovy, kde sa nachádzajú cely mníšok, ktoré museli byť evakuované. Jedna z 22 rehoľníčok je hospitalizovaná.
Vzácny kláštor si odniesol veľké škody
Plamene sa rýchlo rozšírili po komplexe budov, ktoré sú z veľkej časti drevené. Obrovské škody utrpeli nielen budovy kláštora založeného v roku 1628, ale zničených bolo aj mnoho cenných umeleckých diel a písomností.
Starosta mestečka La Valletta Brianza Marco Panzeri pre miestne médiá označil požiar za „katastrofu s nevyčísliteľnými škodami“. Dodal, že požiar mohol spôsobiť skrat v elektrickom vedení.
Rímskokatolícka cirkev pritom práve dnes (12. 10.) oslavuje sviatok nedávno vysväteného Carla Acutisa.
