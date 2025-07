Z obľúbeného Z-BOXu sa šíril obrovský smrad: Firma sa sťažuje. Neuveríte, čo doň ľudia vložili

Samoobslužné zásielkové stanice sú čoraz viac populárnejšie vo svete aj na Slovensku. Využiť môžete aj poslanie balíka cez výdajný box. Česká spoločnosť Zásilkovna informuje o bizarných prípadoch, kedy ľudia do nich dali to, nad čím by sa vám rozum zastavil.

Spoločnosť spomína napríklad prípad, kedy cez výdajný box chcel niekto odoslať vákuovo balené ryby. Na to ich napríklad upozornila verejnosť, ktorá zacítila nepríjemný pach v blízkosti boxu.

Jogurty v boxe

Zarážajúca bola ale skúsenosť s balíkom, ktorý chcel niekto poslať na Slovensku. Cez mobilnú aplikáciu sa rozhodol odoslať niekoľko bezlaktózových jogurtov, a to rovno do dvoch schránok.

Podobných prípadov je však oveľa viac, Zásilkovna spomína na balíky, v ktorých boli včely, had, dážďovky či cvrčky. Spoločnosť na svojej stránke upozorňuje, že takéto balíky neodosiela, pretože je to v rozpore s ich pravidlami. Z prepravy sú vylúčené živé zvieratá a tiež tovar podliehajúci rýchlemu kazeniu, vrátane čerstvých rastlín a potravín.