Z najlacnejších leteniek vám budú stáť vlasy dupkom: Zaplatíte len 15 eur, priamo z Bratislavy si užijete neznámy klenot

Nech to znie akokoľvek neuveriteľne, musíme si to priznať – leto sa pomaly, ale isto končí. To ale neznamená, že musíme dať zbohom aj cestovaniu, práve naopak. Jeseň je ideálnym obdobím vyraziť napríklad na citybreak po Európe. A vďaka lacným letenkám si ho viete užiť dokonca aj za pár eur.
Opäť sme sa pozreli na ceny leteniek a našli tie úplne najlacnejšie, s ktorými môžete vyraziť na výlet priamo z Bratislavy. Za najnižšiu cenovku môžete spoznať napríklad pre mnohých neprebádané Skopje.
Letenky v cene lepšieho obeda
Do hlavného mesta Severného Macedónska si jednosmerne zaletíte nízkonákladovkou Wizz Air už od príjemných 15 eur. Let trvá len hodinu a pol a máte na výber z veľkého množstva septembrových a októbrových termínov, napríklad 29. 9. alebo 10. 10.
Najlacnejšie spiatočné letenky začínajú na 32 eurách a aj tu platí, že termínov na výber je habadej. Napríklad od 11. septembra do 19. septembra, čo vychádza na päť nocí a šesť dní. Počas nich stihnete spoznať mesto, aj si posedieť pri káve či niečom chutnom pod zub a oddýchnuť si.
Superlacná „neznáma“ destinácia
Možno vás poteší aj fakt, že Severné Macedónsko sa považuje za lacnú destináciu, takže je ideálne, ak chcete vyraziť na lacný výlet. Údaje webu Budget Your Trip, ktorý vychádza z reálnych výdavkov cestovateľov, ukazujú, že ak cestujete nízkonákladovo, na deň vám tu stačí 48 eur, vrátane ubytovania a jedla, čo nie je vôbec zlé. Zaujať môže napríklad ľudí, ktorých omrzeli „klasické“ destinácie a túžia spoznať niečo menej tradičné.
Nahlásiť chybu v článku