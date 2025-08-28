Z malej ranky vznikne masívna rana: Mäsožravá larva prvýkrát infikovala človeka. Lekári potvrdili desivý prípad

Americkí lekári čelia prípadu, aký v krajine doteraz nepoznali. Muž z Marylandu sa stal prvým pacientom, ktorého napadol nebezpečný parazit schopný požierať ľudské tkanivo zvnútra. Dostal ho počas dovolenky v El Salvadore a po návrate domov skončil u lekárov.
Na prípad upozornilo americké ministerstvo zdravotníctva a sociálnych služieb. Ako píše NBC, ide o parazita, ktorý sa bežne vyskytuje iba u hospodárskych zvierat.
Larvy, ktoré sa zavŕtajú pod kožu
Za nákazou stojí mäsožravá bzučivka (Cochliomyia hominivorax). Samice tejto muchy kladú vajíčka do otvorených rán zvierat. Z nich sa vyliahnu larvy, ktoré sa zavŕtajú do mäsa a začnú ho postupne požierať.
Ak sa nákaza včas nelieči, môže byť pre hostiteľa smrteľná. Pre dobytok je tento parazit obrovskou hrozbou. Stačí malá odrenina a v priebehu niekoľkých dní sa zmení na masívnu ranu plnú lariev, ktorá dokáže zlikvidovať celé stádo.
Z lokálnej hrozby epidémia
Ešte pred pár rokmi sa mäsožravá bzučivka objavovala len v Strednej Amerike a každoročne nakazila niekoľko desiatok zvierat. Všetko sa zmenilo v roku 2023, keď v Paname napadla až 6 500 kusov dobytka za jediný rok. Odvtedy sa šíri naprieč kontinentom a spôsobuje obrovské hospodárske škody. Ako pripomína ABCnews, USA v máji prijali prísne opatrenia a zakázali dovoz živého dobytka, koní a bizónov z Mexika.
Aj keď samotný prípad znie desivo, riziko pre bežných ľudí je veľmi malé. „Riziko pre verejné zdravie je veľmi nízke. Infikovanie človeka je veľmi vzácne a vo väčšine prípadov bez problémov liečiteľné,“ uviedla hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Emily Hilliardová.
