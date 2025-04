Z drastickej premeny Channinga Tatuma odpadnete. Miláčik žien musel zmeniť svoje ospevované telo

Nedávno sme vám v článku predviedli drastické premeny známych filmových hviezd, ktoré boli ochotné zmeniť sa pre filmovú rolu na nepoznanie. Niektoré zmenili účes, iné váhu a dokonca sa našli aj také, ktoré si zahrali opačné pohlavie. Najnovšie sa k celebritám, ochotným podstúpiť pre úlohu aj nemožné, pridal známy miláčik žien.

Channing Tatum, hviezda filmov Magic Mike a Step Up, nemá problém zmeniť svoju postavu v priebehu pár mesiacov len pre filmovú rolu. Vďaka tomu sa jeho fanúšikom nedávno naskytol skutočne neuveriteľný pohľad, keď herec zverejnil trojicu fotografií, pričom na každej vyzeral úplne inak.

Rapídne chudol aj priberal

Aby sa Tatum naplno vžil do postavy v pripravovanom filme Josephine, pribral na váhe a dosiahol 106 kilogramov. Bola to veľká fyzická zmena – a jasná ukážka toho, ako ďaleko je ochotný zájsť, aby sa naplno vžil do svojich úloh. Potom musel prijať opačnú výzvu. Schudnúť pre rolu vo filme Roofman. Film založený na skutočnom kriminálnom prípade od neho vyžadoval, aby dramaticky schudol, aby mohol hrať Jeffreyho Manchestera, utečenca neslávne známeho svojimi bizarnými lúpežami a rafinovanými útekmi. Dostal sa tak na 78 kilogramov.

Tatum priznal, že s pribúdajúcim vekom je pridávanie a zhadzovanie kilogramov čoraz ťažšie a v najnovšom príspevku na Instagrame ukázal svoju premenu. Na prvej fotke môžete vidieť, ako vyzerá v súčasnosti, keď už nemusí váhu upravovať v súvislosti s kariérou. Na druhej fotke je pribratý a na tretej rapídne schudnutý.

„Som taký vďačný za svoju genetiku. Vďačný za môjho kuchára/„výživára“/čarodejníka. Vďačný za svojho trénera. Bez vás, chlapci, by som takéto veľké výkyvy svojej váhy nedokázal,“ napísal Tatum k fotografiám.

Tatum sa tiež pri úvahách o tom, akú daň si tieto premeny vyžiadali, podelil o to, že sa v budúcnosti plánuje vyhýbať úlohám, ktoré si vyžadujú extrémne fyzické zmeny. „Je to pre telo príliš náročné,“ priznal herec a dodal: „Ale keď sa pozerám na tieto fotky, je to jednoducho divoké, čo dokáže ľudské telo a vôľa.“

V súčasnosti Tatum váži 92 kilogramov, čo je pre neho bežná hmotnosť a rád by si ju v najbližšom čase udržal.