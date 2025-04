Eva Burešová hviezdi na parkete Let’s Dance, začínala však v úplne inej šou. Pamätáte si na jej vystúpenie?

V súčasnosti jej diváci držia palce v tanečnej šou, pred 14 rokmi jej však rovnako fandili v talentovej súťaži. Eva Burešová sa totiž najprv preslávila spevom, až potom ukázala, že je jej talent prakticky nekonečný.

Eva Salvatore Burešová je česká speváčka a herečka. V súčasnosti ju však ľudia poznajú najmä ako súťažiacu v Let’s Dance, kde tancuje po boku svojho bývalého partnera a tanečníka Matyáša Adamca. V čase, keď spolu chodili, označovali médiá ich vzťah ako „Burešová si našla zajačika“, keďže je tanečník od nej mladší o šesť rokov. V roku 2020 portál Blesk potvrdil ich rozchod a Burešová prezradila, že s Matyášom napriek rozpadu vzťahu ostali kamarátmi.

To sa rozhodne odzrkadľuje aj na ich vzájomnej chémii na tanečnom parkete.

Svoj talent ukázala už v roku 2011

V súčasnosti patria Eva Burešová a Matyáš Adamec k miláčikom divákov Let’s Dance. Mnohí pritom nevedia, že talentovanú herečku a speváčku už na našich televíznych obrazovkách videli. V roku 2011 sa totiž zúčastnila šou TV JOJ Česko Slovensko má talent a na konkurze predviedla pieseň Listen od Beyoncé.

Jej vystúpenie bolo dokonca také dobré, že sa po dospievaní všetci traja porotcovia – Lucie Bílá, Martin Dejdar aj Jaro Slávik – postavili a takto jej tlieskali. „Ste najlepšia mladá speváčka tejto súťaže v posledných dvoch ročníkoch. Podľa mňa ste najlepšia mladá speváčka hociktorej talentovej speváckej súťaže za posledných 15 rokov v Čechách a na Slovensku,“ povedal Slávik.

Burešová to nakoniec dotiahla až do finále, a tak sa o jej talente rozhodne nedá pochybovať. V roku 2024 sa navyše z konkurzového pódia presunula priamo do poroty, keď sa v 12. sérii Česko Slovensko má talent stala porotkyňou spolu s Máriou Čírovou.

Navyše je aj úspešnou muzikálovou speváčkou a účinkovala tiež v šou Tvoje tvář má známý hlas od TV Nova, kde v roku 2018 obsadila 2. miesto. Zároveň sa úspešne zúčastnila aj Eurovision Song CZ, národného kola pre Eurovision Song Contest 2018 s piesňou Fly, kde skončila tretia.

Tí, ktorí sledujú seriály z českej dielne, poznajú Burešovú aj ako herečku, napríklad zo seriálov Gympl s (r)učením omezeným, Modrý kód či Slunečná.