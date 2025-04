Najväčšie premeny celebrít, ktoré vám vyrazia dych. Neuveriteľné, čo sú schopné podstúpiť pre hereckú úlohu

Sú profesionáli na pľaci i mimo neho. Niektorí herci sa dokážu tak ponoriť do stvárnenia určitej úlohy vo filme či v seriáli, že podajú nielen skvelý výkon, pri ktorom každý divák onemie. Mnohí sú ochotní zájsť až za bežné hranice a pre filmovú úlohu sa zmenia na nepoznanie. Zatiaľ čo si ich výkon diváci užívajú na filmovom plátne, netušia, čo všetko ich to stálo. Mesiace driny v posilňovni, hladovania či inej zmeny životného štýlu, ktoré podstúpili herci pre hlavnú filmovú úlohu, dokáže málokto pochopiť.

Neskutočné, ako sa môže človek v priebehu niekoľkých týždňov zmeniť po výzorovej stránke. Nie sú za tým len šikovné ruky vizážistiek, kostymérov a iných artistov, ale hlavne samotných hercov, ktorí sú ochotní podstúpiť takmer čokoľvek, aby vyhoveli podmienkam režisérov a iných filmových tvorcov.

Obzvlášť filmové ikony ako Jared Leto a Christian Bale ukázali už niekoľkokrát, čo dokážu spraviť so svojím telom, aby filmovú úlohu stvárnili dôveryhodne. Pozrite sa tiež na iných kráľov či kráľovny premien podľa portálu Yardbarker, ktorých možno pasovať za „chameleónov“.

Jared Leto

Málokto je tak oddaný herectvu ako Jared Leto, ktorý už viackrát predviedol úchvatné premeny. V jedinečnom filme Dallas Buyers Club stvárnil transsexuálnu ženu pozitívnu na HIV, ktorá je závislá na drogách. Pre túto filmovú úlohu bol nielenže ochotný schudnúť takmer 13 kíl, ale odstrániť si tiež voskom chĺpky na tele, vrátane obočia. Výsledkom bola soška Oscara, ktorú by si rozhodne zaslúžil tiež za rolu vo filme Chapter 27. Opäť si prešiel fyzickou premenou, no tentokrát pribral až 31 kíl. Herca by málokto v tomto projekte spoznal.

Christian Bale