Z cytológie rovno na operačný stôl. Kristína Tormová úprimne o tom, čo ženy často odkladajú

Preventívne prehliadky, cytológia, krček maternice, zákroky, strach a slzy. Veci, o ktorých sa medzi ženami hovorí potichu, a niekedy vôbec.

Kristína Tormová sa však rozhodla prehovoriť – nahlas, otvorene, bez obalu, no s typickou dávkou nadhľadu a humoru. Ako napísala na svojom Instagrame, celá situácia sa začala vážnejším výsledkom cytológie. Gynekologička nezaváhala ani na sekundu, pretože bolo jasné, že to treba riešiť hneď.

Keď je rozhodnutie rýchlejšie než panika

„Moja gynekologička povedala: nebudeme to už odkladať. Ideš hneď. Kedy môžeš? Nemôžem. Musíš. Dobre. A bolo. Musela som na zákrok,“ opísala Kristína jednoducho a priamo. Zákroky sú často spojené s obavami, no ako sama priznáva, v jej okolí to vzali s humorom.

Kamarátka Mirči situáciu okomentovala nečakanou dávkou radosti: „To je úžasné, konečne ti odtiaľ dajú preč všetkých tých xyz, ktorí tam už dávno nemajú čo robiť!“ A práve vďaka tomu sa aj Kristína na celú vec začala pozerať inak: „Naozaj som sa začala nehorázne tešiť!“ A ako sama dodala: „Nie, nepovedala iksypsilonzet. Ale to ste asi tušili.“

Keď vám volá gynekologička… a vy ste pri pápežovi