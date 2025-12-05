Motoristi si počkajú: Hlavná trasa D1 nebude hotová do konca roka, NDS odhaduje termín až na júl 2026

Foto: TASR/Michal Svítok

Nina Malovcová
TASR
Modernizácia D1 sa komplikuje.

Práce na rozširovaní a modernizácii úseku diaľnice D1 Bratislava, Triblavina, plánované pôvodne na tri roky, znova predĺžili. Tentoraz o 71 dní, z počiatočných 1100 dní najnovšie na 1316 dní, teda do 8. júla 2026.

Predĺženie lehoty výstavby potvrdil generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Filip Macháček. Dôležitá diaľničná stavba, ktorej súčasťou je už zrealizované prepojenie v križovatke D1 a D4, podľa zmluvy medzi diaľničiarmi a poľskou stavebnou spoločnosťou Budimex z konca roka 2022 mala byť hotová v týchto dňoch.

Predĺženie lehoty výstavby

„Zmluvný termín je júl 2026. Stavebný dozor schválil predĺženie lehoty výstavby z dôvodu objavenia neznámych sietí,“ povedal pre TASR Macháček s tým, že archeológia bola komplikovaná už na začiatku výstavby. „Vyhodnocujeme, či nárok zhotoviteľa je objektívny a či je možné mu vyhovieť. O tom rozhoduje stavebný dozor,“ priblížil šéf diaľničiarov.

Križovatka D1 a D4 motoristom slúži už dlhšie. Z hľadiska prepojenia oboch diaľnic v smeroch Jarovce, Trnava, Trnava, Jarovce, Bratislava, Jarovce je tak plne funkčná.

Možnosť skoršieho sprevádzkovania časti úseku

Napriek predĺženej lehote výstavby na D1 východne od hlavného mesta do júla budúceho roka NDS rokuje so zhotoviteľom o možnosti skoršieho sprevádzkovania časti diaľnice v jazdnom smere do Bratislavy. Následne by mali otvoriť aj časť z hlavného mesta na Senec a Trnavu. Dokončenie hlavnej trasy diaľnice do Bratislavy do konca tohto roka podľa Macháčka nie je technicky možné pre zakladanie jedného mosta.

Foto: TASR/Michal Svítok

„Robíme všetko pre to, aby sme niekedy po Novom roku spustili hlavný pás do Bratislavy a následne z Bratislavy,“ predpokladá. Motoristi by tak postupne mohli jazdiť po časti D1 pred Bratislavou predbežne koncom zimy a začiatkom jari. Podľa generálneho riaditeľa NDS bude tiež potrebné dostať dočasné obchádzkové trasy do pôvodného stavu.

Aktuálny stav prác

Stavbári na D1 aktuálne dokončujú protihlukové steny, pracujú na vozovke v smere do Bratislavy a zvodidlách. „Od štvrtka do nedele mala byť uzávera diaľnice, ale nebolo to možné pre počasie,“ dodal Macháček. Na stavbe počas prvého decembrového víkendu tak podľa NDS nebudú také práce, ktoré by obmedzovali premávku.

Pôvodná zmluvná cena prác na rozšírení a modernizácii D1 pri Bratislave vrátane križovatky D1 a D4 vzrástla z takmer 111 miliónov eur zatiaľ na bezmála 118 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty.

Modernizácia D1 a križovatka D1/D4 podľa diaľničiarov patrí medzi najdôležitejšiu investíciu na západnom Slovensku. Prepojenie D1 s obchvatom Bratislavy na D4 významne odľahčí dopravu v hlavnom meste.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Na trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu: Ľudia chvália lacné lokše za 2,40 eura,…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme slovenský unikát, ktorý je skrytý pod zemou: Za vstup dáte 14,50 eura, celá Európa nám ho môže závidieťNavštívili sme slovenský unikát, ktorý je skrytý pod zemou: Za vstup dáte 14,50 eura, celá Európa nám ho môže závidieť
Na trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu: Ľudia chvália lacné lokše za 2,40 eura, kúpili sme aj mačku vo vreciNa trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu: Ľudia chvália lacné lokše za 2,40 eura, kúpili sme aj mačku vo vreci
Rozosmejú vás, chytia za srdce, aj rozplačú: Toto sú najlepšie slovenské a české filmy roku 2025Rozosmejú vás, chytia za srdce, aj rozplačú: Toto sú najlepšie slovenské a české filmy roku 2025
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapilaKošické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapila
Cheeseburger za 0 €: Boli sme na otvorení horúcej novinky. Sľúbili 1 000 jedál zadarmo, poriadne nás sklamaliCheeseburger za 0 €: Boli sme na otvorení horúcej novinky. Sľúbili 1 000 jedál zadarmo, poriadne nás sklamali
Expert na hypotéky: Ľudia preplácajú úvery aj o stovky eur mesačne, ktoré vedia ušetriť. Pozor na kreditky či hazardExpert na hypotéky: Ľudia preplácajú úvery aj o stovky eur mesačne, ktoré vedia ušetriť. Pozor na kreditky či hazard
Mesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovaniaMesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovania
Klobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné cenyKlobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné ceny
42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – BratislavaNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – Bratislava
Porsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žilPorsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žil
Matúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejúMatúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejú

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac