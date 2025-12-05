Motoristi si počkajú: Hlavná trasa D1 nebude hotová do konca roka, NDS odhaduje termín až na júl 2026

Práce na rozširovaní a modernizácii úseku diaľnice D1 Bratislava, Triblavina, plánované pôvodne na tri roky, znova predĺžili. Tentoraz o 71 dní, z počiatočných 1100 dní najnovšie na 1316 dní, teda do 8. júla 2026.
Predĺženie lehoty výstavby potvrdil generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Filip Macháček. Dôležitá diaľničná stavba, ktorej súčasťou je už zrealizované prepojenie v križovatke D1 a D4, podľa zmluvy medzi diaľničiarmi a poľskou stavebnou spoločnosťou Budimex z konca roka 2022 mala byť hotová v týchto dňoch.
Predĺženie lehoty výstavby
„Zmluvný termín je júl 2026. Stavebný dozor schválil predĺženie lehoty výstavby z dôvodu objavenia neznámych sietí,“ povedal pre TASR Macháček s tým, že archeológia bola komplikovaná už na začiatku výstavby. „Vyhodnocujeme, či nárok zhotoviteľa je objektívny a či je možné mu vyhovieť. O tom rozhoduje stavebný dozor,“ priblížil šéf diaľničiarov.
Križovatka D1 a D4 motoristom slúži už dlhšie. Z hľadiska prepojenia oboch diaľnic v smeroch Jarovce, Trnava, Trnava, Jarovce, Bratislava, Jarovce je tak plne funkčná.
Možnosť skoršieho sprevádzkovania časti úseku
Napriek predĺženej lehote výstavby na D1 východne od hlavného mesta do júla budúceho roka NDS rokuje so zhotoviteľom o možnosti skoršieho sprevádzkovania časti diaľnice v jazdnom smere do Bratislavy. Následne by mali otvoriť aj časť z hlavného mesta na Senec a Trnavu. Dokončenie hlavnej trasy diaľnice do Bratislavy do konca tohto roka podľa Macháčka nie je technicky možné pre zakladanie jedného mosta.
„Robíme všetko pre to, aby sme niekedy po Novom roku spustili hlavný pás do Bratislavy a následne z Bratislavy,“ predpokladá. Motoristi by tak postupne mohli jazdiť po časti D1 pred Bratislavou predbežne koncom zimy a začiatkom jari. Podľa generálneho riaditeľa NDS bude tiež potrebné dostať dočasné obchádzkové trasy do pôvodného stavu.
Aktuálny stav prác
Stavbári na D1 aktuálne dokončujú protihlukové steny, pracujú na vozovke v smere do Bratislavy a zvodidlách. „Od štvrtka do nedele mala byť uzávera diaľnice, ale nebolo to možné pre počasie,“ dodal Macháček. Na stavbe počas prvého decembrového víkendu tak podľa NDS nebudú také práce, ktoré by obmedzovali premávku.
Pôvodná zmluvná cena prác na rozšírení a modernizácii D1 pri Bratislave vrátane križovatky D1 a D4 vzrástla z takmer 111 miliónov eur zatiaľ na bezmála 118 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty.
Modernizácia D1 a križovatka D1/D4 podľa diaľničiarov patrí medzi najdôležitejšiu investíciu na západnom Slovensku. Prepojenie D1 s obchvatom Bratislavy na D4 významne odľahčí dopravu v hlavnom meste.
