Z Bruselu prichádzajú zmeny, dotknú sa aj Slovenska: Automobilky sa potešia, dostanú finančnú injekciu

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Martin Cucík
TASR
Európa prichystala balík návrhov pre "čistejší" automobilový priemysel.

Európska komisia (EK) v utorok predstavila balík opatrení pre automobilový priemysel na podporu úsilia tohto odvetvia v prechode na čistú mobilitu. Informuje o tom spravodajca TASR.

Nový balík stanovuje ambiciózny politický rámec na zabezpečenie klimatickej neutrality a strategickej nezávislosti do roku 2050. Reaguje tiež na výzvy priemyslu na zjednodušenie pravidiel. Automobilový sektor je kľúčový pre priemysel Európy, udržiava milióny pracovných miest a je hnacou silou inovácií.

Nový legislatívny balík podporuje trh s vozidlami s nulovými emisiami, poskytuje priemyslu väčšiu flexibilitu pri dosahovaní cieľov v oblasti emisií CO2 a podporuje vozidlá a batérie vyrobené v EÚ. Iniciatíva pre firemné vozidlá podporí využívanie vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami.

Menej administratívy, menšie náklady

Zjednodušenie pravidiel zvyšuje konkurencieschopnosť úsporou nákladov, ktoré sa očakávajú približne na úrovni 706 miliónov eur ročne, a znížením byrokracie. Komisia navrhuje znížiť počet sekundárnych právnych predpisov prijímaných v nasledujúcich rokoch a zefektívniť testovanie nových osobných dodávok a nákladných vozidiel.
Zavádzanie elektrických dodávok v domácej doprave je podporované opatreniami, ktoré ich stavajú na úroveň dodávkam so spaľovacím motorom, pokiaľ ide o časy odpočinku a pravidlá pre vodičov.

Balík zavádza aj novú kategóriu vozidiel v rámci iniciatívy „Malé dostupné autá“, ktorá zahŕňa elektromobily s dĺžkou do 4,2 metra. To umožní členským štátom vyvinúť cielené stimuly, ktoré podporia dopyt po malých elektromobiloch vyrobených v EÚ.

Foto: TASR – Radovan Stoklasa

EK sa zaoberá ponukou aj dopytom čo sa týka prechodu na čistú mobilitu. Na strane ponuky predstavuje prehľad existujúcich noriem emisií CO2 pre osobné automobily a dodávky a cielenú zmenu noriem pre ťažké úžitkové vozidlá. Na strane dopytu navrhuje iniciatívu na dekarbonizáciu firemných vozidiel so záväznými národnými cieľmi pre vozidlá s nulovými a nízkymi emisiami.

„Super kredity“ ako záchrana spaľovacích motorov

Od roku 2035 budú musieť výrobcovia automobilov splniť cieľ zníženia emisií o 90 %. Zvyšných 10 % emisií vykompenzuje používanie nízkouhlíkovej ocele vyrobenej v Únii alebo elektronické palivá a biopalivá. To umožní, aby okrem elektromobilov a vodíkových vozidiel aj po roku 2035 mohli jazdiť aj plug-in hybridy, vozidlá s predĺžením dojazdu, mild hybridy a autá so spaľovacím motorom.

Do roku 2035 budú môcť výrobcovia automobilov využívať „super kredity“ na malé cenovo dostupné elektromobily vyrobené v EÚ. To má stimulovať uvedenie väčšieho počtu menších elektromobilov na trh. Pre cieľ do roku 2030 pre osobné automobily a dodávky sa zavádza dodatočná flexibilita povolením pôžičiek na roky 2030 – 2032. Pre dodávky, kde je využívanie elektromobilov náročnejšie, sa poskytuje dodatočná flexibilita so znížením cieľa CO2 do roku 2030 z 50 % na 40 %.

Komisia tiež navrhuje cielenú zmenu emisných noriem CO2 pre ťažké úžitkové vozidlá s flexibilitou, ktorá uľahčí dodržiavanie cieľov do roku 2030. Pokiaľ ide o firemné vozidlá, na úrovni členských štátov sa stanovujú povinné ciele na podporu využívania vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami veľkými spoločnosťami. Firemné autá najazdia ročne viac kilometrov, čiže pôjde o väčšie zníženie emisií. Nulové alebo nízke emisie a označenie „Vyrobené v EÚ“ budú výhodou pre vozidlá, ktoré využívajú verejnú finančnú podporu.

Program Battery Booster s rozpočtom 1,8 miliardy eur urýchli rozvoj hodnotového reťazca batérií vyrobených výlučne v EÚ.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ešte ho ani neotvorili, už nahnevali vodičov: Za tunelom Višňové nastáva zmena, mnohí vodiči majú…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Ešte ho ani neotvorili, už nahnevali vodičov: Za tunelom Višňové nastáva zmena, mnohí vodiči majú hlavu v smútku
Ešte ho ani neotvorili, už nahnevali vodičov: Za tunelom Višňové nastáva zmena, mnohí vodiči majú hlavu v smútku
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec
Našli ho mŕtveho v hotelovej vani, stal sa tak členom „Klubu27“: Smrť Jima Morrisona je dodnes veľkou záhadou
Našli ho mŕtveho v hotelovej vani, stal sa tak členom „Klubu27“: Smrť Jima Morrisona je dodnes veľkou záhadou
Ženy mučil a hral s nimi najzvrátenejšiu hru, akú si viete predstaviť. Z vraha sa dvíhal žalúdok aj skúseným policajtom
Ženy mučil a hral s nimi najzvrátenejšiu hru, akú si viete predstaviť. Z vraha sa dvíhal žalúdok aj skúseným policajtom
Exdetektív Vachálek: Ak by bol Černák na slobode, niekto by si ho našiel. Koncom búrlivej mafiánskej éry je vražda Kuciaka
Exdetektív Vachálek: Ak by bol Černák na slobode, niekto by si ho našiel. Koncom búrlivej mafiánskej éry je vražda Kuciaka
Vývar za 3,90 € a ríbezľové pivo za 4 €: Našli sme najstaršiu slovenskú reštauráciu, po večeri sme ochutnali niečo nečakané
Vývar za 3,90 € a ríbezľové pivo za 4 €: Našli sme najstaršiu slovenskú reštauráciu, po večeri sme ochutnali niečo nečakané
Outlet z kauzy slayáda začal veľkolepo, rýchlo sa z neho stala „nákupná zóna duchov“. Zákazníkov si užíval krátko
Outlet z kauzy slayáda začal veľkolepo, rýchlo sa z neho stala „nákupná zóna duchov“. Zákazníkov si užíval krátko

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac