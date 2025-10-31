Xenofóbia a kontroverzné plagáty možno rozhodli voľby: Súd kritizuje SPD, trestné stíhanie však nebolo uznané

Podľa Najvyššieho správneho súdu (NSS) ČR sa spôsob, akým hnutie SPD zobrazovalo migrantov vo volebnej kampani, podobá tomu, ako príslušníkov iných rás a spoločenských tried vykresľovala nacistická a komunistická propaganda.
Súd to v piatok uviedol v rozhodnutí, ktorým napriek kritickému postoju zamietol sťažnosť voličky, ktorá pre podobu kampane SPD spochybňovala zvolenie niekoľkých poslancov hnutia. Podľa súdu sa však nepodarilo preukázať hrubé ovplyvnenie výsledkov volieb, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
V kampani zbrane a nože
Sťažovateľka kritizovala, že v kampani SPD boli použité zbrane, najmä nože, a časť obyvateľstva bola nazývaná parazitmi, pričom SPD na ne mala pôsobiť ako „repelent“. Podľa voličky boli porušené ústavné princípy, pretože touto podľa jej slov nezákonnou propagáciou nezlučiteľnou s hodnotami demokratického právneho štátu došlo k hrubému ovplyvneniu výsledkov volieb.
To podľa súdu doložila vlastným prepočtom ovplyvnených voličov na základe toho, koľko ľudí označilo, že sa im dané príspevky na sociálnych sieťach páčia, alebo ich súhlasne komentovali.
Šírenie nenávisti
Súd v rozhodnutí uviedol, že téma migrácie v predvolebnej kampani nie je a nemôže byť tabu. Avšak rozdúchavanie xenofóbie a nenávisti v spoločnosti k akejkoľvek skupine obyvateľstva v rámci politickej kampane je podľa neho veľmi nebezpečné.
„Čo je a malo by zostať v predvolebnej kampani neprípustné, je podnecovanie nenávisti voči akejkoľvek skupine ľudských bytostí a vyvolávanie strachu z nich, obzvlášť pri vedomí historickej skúsenosti s nacistickou a komunistickou propagandou, ktorá v dvadsiatom storočí zobrazovala príslušníkov iných rás či iných spoločenských tried podobným spôsobom, ako to teraz robí SPD, teda ako hrozbu pre ‚našu‘ spoločnosť, pred ktorou je treba ‚nás‘ brániť všetkými prostriedkami,“ uviedol súd a dodal, že presne k tomu zjavne smerujú fotografie migrantov s nožmi v ruke zverejnené na sociálnych sieťach SPD.
NSS ČR však zároveň podotkol, že sťažnosť môže byť úspešná len vtedy, ak sa preukáže porušenie zákona, ktoré hrubo ovplyvnilo výsledok voľby kandidáta. To sa podľa jeho rozhodnutia preukázať nepodarilo.
Dodal však, že posúdenie kampane SPD z pohľadu trestného práva mu neprináleží a je to vec, ktorá je v kompetencii orgánov činných v trestnom konaní.
Nahlásiť chybu v článku