Xenofóbia a kontroverzné plagáty možno rozhodli voľby: Súd kritizuje SPD, trestné stíhanie však nebolo uznané

Foto: TASR

Martin Cucík
TASR
Súd v rozhodnutí uviedol, že rozdúchavanie xenofóbie a nenávisti v rámci politickej kampane je veľmi nebezpečné.

Podľa Najvyššieho správneho súdu (NSS) ČR sa spôsob, akým hnutie SPD zobrazovalo migrantov vo volebnej kampani, podobá tomu, ako príslušníkov iných rás a spoločenských tried vykresľovala nacistická a komunistická propaganda.

Súd to v piatok uviedol v rozhodnutí, ktorým napriek kritickému postoju zamietol sťažnosť voličky, ktorá pre podobu kampane SPD spochybňovala zvolenie niekoľkých poslancov hnutia. Podľa súdu sa však nepodarilo preukázať hrubé ovplyvnenie výsledkov volieb, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Foto: Facebook (Radim Fiala – SPD)

V kampani zbrane a nože

Sťažovateľka kritizovala, že v kampani SPD boli použité zbrane, najmä nože, a časť obyvateľstva bola nazývaná parazitmi, pričom SPD na ne mala pôsobiť ako „repelent“. Podľa voličky boli porušené ústavné princípy, pretože touto podľa jej slov nezákonnou propagáciou nezlučiteľnou s hodnotami demokratického právneho štátu došlo k hrubému ovplyvneniu výsledkov volieb.

To podľa súdu doložila vlastným prepočtom ovplyvnených voličov na základe toho, koľko ľudí označilo, že sa im dané príspevky na sociálnych sieťach páčia, alebo ich súhlasne komentovali.

Šírenie nenávisti

Súd v rozhodnutí uviedol, že téma migrácie v predvolebnej kampani nie je a nemôže byť tabu. Avšak rozdúchavanie xenofóbie a nenávisti v spoločnosti k akejkoľvek skupine obyvateľstva v rámci politickej kampane je podľa neho veľmi nebezpečné.

Čo je a malo by zostať v predvolebnej kampani neprípustné, je podnecovanie nenávisti voči akejkoľvek skupine ľudských bytostí a vyvolávanie strachu z nich, obzvlášť pri vedomí historickej skúsenosti s nacistickou a komunistickou propagandou, ktorá v dvadsiatom storočí zobrazovala príslušníkov iných rás či iných spoločenských tried podobným spôsobom, ako to teraz robí SPD, teda ako hrozbu pre ‚našu‘ spoločnosť, pred ktorou je treba ‚nás‘ brániť všetkými prostriedkami,“ uviedol súd a dodal, že presne k tomu zjavne smerujú fotografie migrantov s nožmi v ruke zverejnené na sociálnych sieťach SPD.

NSS ČR však zároveň podotkol, že sťažnosť môže byť úspešná len vtedy, ak sa preukáže porušenie zákona, ktoré hrubo ovplyvnilo výsledok voľby kandidáta. To sa podľa jeho rozhodnutia preukázať nepodarilo.

Dodal však, že posúdenie kampane SPD z pohľadu trestného práva mu neprináleží a je to vec, ktorá je v kompetencii orgánov činných v trestnom konaní.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Mrazivé slová činskeho ministra: Varoval USA, znovuzjednotenie s Taiwanom je vraj neodvrátiteľné

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Terapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliekTerapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliek
ANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v HimalájachANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v Himalájach
Káva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nožeKáva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože
Prirovnávajú ju ku Kate Middleton, takto ju mal Putin žiadať o ruku: Kto je Alina Kabajevová, údajná nová cárovná v Kremli?Prirovnávajú ju ku Kate Middleton, takto ju mal Putin žiadať o ruku: Kto je Alina Kabajevová, údajná nová cárovná v Kremli?
Ste tu za hodinu, najete sa od 5 eur: O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli, musíte ho vidieťSte tu za hodinu, najete sa od 5 eur: O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli, musíte ho vidieť
Detské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalíDetské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalí
Budú v sobotu na Sviatok Všetkých svätých otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmenyBudú v sobotu na Sviatok Všetkých svätých otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Radik bol postrach Ruska: Škrtil 90-ročné ženy, tvrdil, že ich to nebolí a len sa chcel najesť. Náhodou ho zachytilo videoRadik bol postrach Ruska: Škrtil 90-ročné ženy, tvrdil, že ich to nebolí a len sa chcel najesť. Náhodou ho zachytilo video
Boli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici. Na toto sa pripravteBoli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici. Na toto sa pripravte
Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“
Brat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapiliBrat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapili
Objavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikátObjavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikát

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac