Mrazivé slová činskeho ministra: Varoval USA, znovuzjednotenie s Taiwanom je vraj neodvrátiteľné

Foto: TASR/Sin-chua

Martin Cucík
TASR
Napätie ohľadom zjednotenia Taiwanu s Čínou stále trvá, Čína neustupuje zo svojho postoja.

Čínsky minister obrany Tung Ťün v piatok vyhlásil, že „znovuzjednotenie“ Číny a Taiwanu je „nezastaviteľným historickým trendom“. Povedal to počas stretnutia so svojím americkým rezortným kolegom Peteom Hegsethom v Malajzii. TASR tom píše podľa agentúr DPA a Reuters.

Čína má podľa Tunga dostatočnú kapacitu na to, aby reagovala na provokácie. Spojené štáty by podľa neho mali vo veci Taiwanu starostlivo zvažovať svoje slová a činy a odmietnuť nezávislosť ostrova.

Rozhovory ministrov obrany sa uskutočnili deň po stretnutí čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Južnej Kórei. Šéf Bieleho domu neskôr informoval, že o Taiwane so Sim nerokoval.

Taiwan je vraj súčasť čínskeho územia

Peking považuje Taiwan za súčasť svojho územia. Na ostrov sa v roku 1949 po porážke v občianskej vojne uchýlila dovtedajšia čínska vládna moc Kuomintangu pod vedením generála Čankajška a odvtedy má nezávislú vládu. Komunistická Čína vládu na Taiwane považuje za separatistov a opakovane deklaruje, že demokratický Taiwan jedného dňa ovládne.

Washington od 70. rokov presadzuje tzv. politiku jednej Číny a diplomatické styky oficiálne udržiava iba s vládou v Pekingu. Naďalej však ostáva spojencom Taiwanu, ktorému dodáva zbrane.

Kritické sú aktivity v Juhočínskom mori

Hegseth na stretnutí s Tungom vyjadril „vážne“ obavy nad aktivitami Číny v Juhočínskom mori, v okolí Taiwanu a voči spojencom a partnerom USA. Spojené štáty podľa neho nechcú konflikt, no svoje záujmy v Indo-Pacifiku budú chrániť „rozhodne“.

Prezident Taiwanu Laj Čching-te v piatok odmietol agresiu komunistického Pekingu a akékoľvek snahy o znovuzjednotenie Číny vrátane autonómie podľa vzoru čínskych miest Hongkong a Macao.

Odmietame princíp jedna krajina, dva systémy, pretože budeme navždy dbať na náš slobodný a demokratický ústavný systém,“ vysvetlil Laj.

