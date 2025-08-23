Využili druhú šancu. Tieto celebrity po mnohých rokoch ohlásili svoj návrat a získali späť veľkú slávu

Kariéru zavesili na klinec, no vrátili sa vo veľkom štýle. Je jedno, ako veľmi sa im darilo a koľko mali fanúšikov po celom svete. Z určitého dôvodu, zvyčajne rodinného, sa rozhodli pre veľký krok v živote a opustili šoubiznisové vody, aby sa mohli venovať niečo inému, čo im dávalo väčší zmysel. Nešlo však o definitívne „nie“, keďže po rokoch sa opäť objavili na filmovom či televíznom plátne.
Čo je na tom najlepšie, dočasný odchod im vôbec neuškodil. Práve naopak, comeback zahájili vo veľkom a to rovno úspešnými projektmi, ktoré ich vrátili do žiary reflektorov. Ich priaznivci jasajú, sú späť s novými skúsenosťami, no stále s rovnakým šmrncom, na ktorý boli mnohí zvyknutí. O akých celebritách je podľa BuzzFeed reč?
Cameron Diaz
Známa blondínka natočila svoj prvý film po viac ako desiatich rokoch. Cameron Diaz zahviezdila v roku 2014 v troch filmoch: Jedna za všetky, Sex Tape a Annie a potom sa venovala svojmu osobnému životu a vydala sa za speváka z rockovej kapely Good Charlotte Benjiho Maddena v roku 2015 a stala sa mamou dvoch detí.
Zahrala si v novom filme Návrat do akcie, čo je akčná komédia s hercom Jamiem Foxxom v hlavnej úlohe, pričom premiéru mal na Netflixe. „Nemyslela som si, že nakrútim ďalší film,“ povedala herecká ikona pre Netflix. „Bola som šťastná, že som si len tak žila svoj život a robila bežné veci každý deň, len nie filmy,“ dodala. Návrh od Jamieho Foxxa ju však presvedčil, aby sa vrátila k herectvu. „Ak existuje niekto, s kým by som sa vrátila a strávila mesiace na pľaci, bavila sa a smiala, bol by to Jamie,“ poznamenala.
