Vytiahnite kožuchy, ráno sa zobudíte do bieleho rána: Časť Slovenska čaká snehová nádielka

Časť územia na Slovensku dnes trápia dažde, no čochvíľa by sa to mohlo zmeniť. Ako informuje iMeteo, vo večerných a v nočných hodinách sa začnú zrážky meniť na sneh. Mnohí Slováci tak môžu ostať ráno prekvapení, keď uvidia niekoľko centimetrov snehu.

Článok pokračuje pod videom ↓

Zrážky aktuálne môžeme očakávať na celom západnom a čiastočne aj na strednom Slovensku. Rozpršať sa má neskôr aj na východnom Slovensku. Zrážky budú pokračovať večer aj v noci a v dôsledku poklesu teplôt sa bude dážď meniť na sneh.

Iba niektoré lokality

Sneženie sa však neočakáva na celom Slovensku, ale iba v niektorých lokalitách – najmä na severe Slovenska a v horách.

Výška snehovej pokrývky by mohla byť až do 20 cm vo Vysokých Tatrách. Snežiť bude aj v Nízkych Tatrách či v Kremnických vrchoch, kde by mohlo napadnúť do 10 cm snehu. Rovnako môže nasnežiť aj pod Tatrami, v okolí Kremnice či Brezna.

Na západe aj na východe sa neočakáva, že by nočné teploty klesli pod bod mrazu.