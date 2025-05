Vyťahujte bundy, vracia sa zima: Počasie sa s nami zahráva, bude aj snežiť. Teploty nestúpnu ani ku koncu týždňa

Počasie na Slovensku naberá na vážnosti. Po víkende plnom búrok a teplého vzduchu sa nad naše územie natiahla výrazná zrážková oblasť. Od juhozápadu sa k nám totiž dostáva vlna nepríjemného a vlhkého počasia, ktoré sa postará o niekoľko upršaných dní.

Ako upozorňuje iMeteo, studený front, ktorý cez víkend priniesol dramatické zmeny, bude počasie ovplyvňovať aj na začiatku týždňa. V jeho blízkosti vznikajú ďalšie zrážkové vlny, ktoré postupne prechádzajú nad Slovensko.

Pondelok ako z reklamy na teplý čaj

Ak ste dnes ráno ešte váhali, či si zobrať dáždnik, odpoveď už poznáte. Dážď dnes zasiahne väčšinu krajiny a neustane až do večera. Navyše pôjde o najchladnejší deň v týždni, teploty vystúpia len na +8 až +15 °C.

Večer by síce malo zrážok ubudnúť, no radosť bude krátkodobá. Už v utorok ráno sa očakáva ďalšia várka dažďa, ktorý potrvá až do večera. Najvýraznejšie by mal zasiahnuť juhozápad krajiny, kde môže spadnúť viac než 30 mm zrážok.

Na hrebeňoch Tatier opäť zasneží

Ochladenie pocítia aj najvyššie slovenské polohy. Sneženie sa vráti do Vysokých Tatier, pričom hranica sneženia klesne až na približne 1500 m n. m. Do utorkového večera by tam mohlo napadnúť až 5 centimetrov nového snehu. Príroda tak na chvíľu získa opäť zimný šat.

Chladné dni sa natiahnu. Aké počasie nás čaká ďalej?

Stred týždňa podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) prinesie podobný scenár.

Utorok bude v znamení oblačnej až zamračenej oblohy. Miestami sa objaví dážď alebo prehánky, vo vysokých polohách aj sneženie. Teploty zostanú nízke, cez deň vystúpia maximálne na 13 až 18 °C, na severe bude ešte chladnejšie. Pridá sa aj vietor, ktorý môže na juhovýchode v nárazoch dosiahnuť až 50 km/h.

Streda bude veľmi podobná. Opäť nás čaká veľká oblačnosť s ojedinelým dažďom alebo prehánkami. Teploty sa budú pohybovať medzi 13 až 18 °C, pričom sever Slovenska zostane chladnejší.

Štvrtok zostane v rovnakom duchu. Prevažne veľká oblačnosť, miestami dážď, vo vysokých polohách aj sneženie. Denné teploty vystúpia na 11 až 17 °C.

Studené počasie potrvá až do víkendu

Ani záver týždňa neprinesie výrazné zlepšenie. Od piatku do nedele nás čaká premenlivá, často až veľká oblačnosť. Ojedinele, neskôr častejšie, sa pridajú prehánky a vo vyšších polohách aj snehové prehánky. Najnižšie nočné teploty budú klesať až na 0 až -2 °C, v niektorých nížinách sa môže objaviť aj prízemný mráz.

Denné teploty vystúpia maximálne na 9 až 17 °C. Záver týždňa tak bude teplotne podnormálny a celkovo veľmi premenlivý. Stabilnejšie a teplejšie počasie je zatiaľ v nedohľadne.