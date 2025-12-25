Vyťahujte bundu, poriadne prituhne: Teploty klesnú pod nulu, v údoliach môže byť až -12 °C. Padať by mal aj sneh

Vianočné počasie na Slovensku tento rok prinieslo skôr kontrasty než klasickú zimnú idylu. Kým mnohí čakali biele sviatky, sneh sa objavil len miestami a vo väčšine regiónov zostal skôr symbolický. Sever krajiny síce v noci pred Štedrým dňom zaznamenal slabý snehový poprašok, no väčšinu územia ovládlo jasné a pokojné počasie, ktoré po dlhých týždňoch hmiel pôsobí ako vítaná zmena.
Podľa meteorológov z portálu iMeteo zasiahlo rozsiahle sneženie postupujúce od juhu Slovensko len okrajovo. Hlavná vlna zrážok sa presunula južnejšie a výraznejšie ovplyvnila počasie v susedných krajinách, zatiaľ čo nad naším územím sa presadil stabilnejší charakter zimy.
Inverzia sa rozpadla, Slovensko čaká viac slnka
Zatiaľ čo juh Európy ovplyvňuje vlniace sa frontálne rozhranie, nad Slovensko začal prúdiť chladnejší vzduch od severovýchodu. Ten narušil inverznú vrstvu, ktorá bola v uplynulých týždňoch príčinou pretrvávajúcich hmiel a nízkej oblačnosti. Vďaka tomu sa viditeľnosť výrazne zlepšila a slnečné lúče sa objavujú častejšie.
V dopoludňajších hodinách sa ešte môžu miestami vyskytnúť hmly alebo prechodná oblačnosť, najmä na juhu západného a stredného Slovenska. Počas dňa sa však oblačnosť bude zmenšovať a Prvý sviatok vianočný bude na väčšine územia jasný až polojasný. Podobný charakter počasia sa očakáva aj v nasledujúcich sviatočných dňoch.
Teploty zostanú zimné, bez výrazných výkyvov
Denné maximálne teploty sa budú pohybovať približne od +1 do +6 °C. V severnej polovici Slovenska a na Dolnom Spiši budú hodnoty nižšie, väčšinou od -3 do +1 °C. Vo vyšších polohách treba počítať s teplotami od 0 °C do -6 °C. Hoci snehové radovánky zostanú skôr výsadou hôr alebo susedných krajín, Slovensko čakajú pokojné a slnečné zimné dni vhodné na sviatočný oddych.
Predpoveď na piatok 26. decembra
Podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu bude do našej oblasti od severozápadu zasahovať mohutná tlaková výš. V priebehu dňa postúpi od severovýchodu do karpatskej oblasti zrážkovo nevýrazný studený front, ktorý prechodne ovplyvní najmä sever a východ Slovenska.
Očakáva sa malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä cez deň na severe a východe územia. V noci a dopoludnia sa môže ojedinele vyskytnúť hmla alebo nízka oblačnosť. Počas dňa sa na severe a východe môže miestami objaviť slabé sneženie.
Najnižšia nočná teplota klesne na -2 až -7 °C, v údoliach miestami, najmä na severe, až na -7 až -12 °C. Najvyššia denná teplota dosiahne 1 až 6 °C, v niektorých údoliach môže byť ojedinele chladnejšie. Vietor bude slabý, miestami, najmä popoludní, severozápadný až severný s rýchlosťou 2 až 8 m/s, teda 5 až 30 km/h. Na východe sa môžu vyskytnúť nárazy okolo 14 m/s, čo je približne 50 km/h. Vo vysokých polohách treba popoludní počítať s búrlivým vetrom až víchricou.
Nahlásiť chybu v článku