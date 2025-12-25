Vyťahujte bundu, poriadne prituhne: Teploty klesnú pod nulu, v údoliach môže byť až -12 °C. Padať by mal aj sneh

Foto: TASR/Jakub Kotian

Nina Malovcová
Už v noci prituhne, rána budú nepríjemné.

Vianočné počasie na Slovensku tento rok prinieslo skôr kontrasty než klasickú zimnú idylu. Kým mnohí čakali biele sviatky, sneh sa objavil len miestami a vo väčšine regiónov zostal skôr symbolický. Sever krajiny síce v noci pred Štedrým dňom zaznamenal slabý snehový poprašok, no väčšinu územia ovládlo jasné a pokojné počasie, ktoré po dlhých týždňoch hmiel pôsobí ako vítaná zmena.

Podľa meteorológov z portálu iMeteo zasiahlo rozsiahle sneženie postupujúce od juhu Slovensko len okrajovo. Hlavná vlna zrážok sa presunula južnejšie a výraznejšie ovplyvnila počasie v susedných krajinách, zatiaľ čo nad naším územím sa presadil stabilnejší charakter zimy.

Inverzia sa rozpadla, Slovensko čaká viac slnka

Zatiaľ čo juh Európy ovplyvňuje vlniace sa frontálne rozhranie, nad Slovensko začal prúdiť chladnejší vzduch od severovýchodu. Ten narušil inverznú vrstvu, ktorá bola v uplynulých týždňoch príčinou pretrvávajúcich hmiel a nízkej oblačnosti. Vďaka tomu sa viditeľnosť výrazne zlepšila a slnečné lúče sa objavujú častejšie.

Foto: SITA/Martin Havran

V dopoludňajších hodinách sa ešte môžu miestami vyskytnúť hmly alebo prechodná oblačnosť, najmä na juhu západného a stredného Slovenska. Počas dňa sa však oblačnosť bude zmenšovať a Prvý sviatok vianočný bude na väčšine územia jasný až polojasný. Podobný charakter počasia sa očakáva aj v nasledujúcich sviatočných dňoch.

Teploty zostanú zimné, bez výrazných výkyvov

Denné maximálne teploty sa budú pohybovať približne od +1 do +6 °C. V severnej polovici Slovenska a na Dolnom Spiši budú hodnoty nižšie, väčšinou od -3 do +1 °C. Vo vyšších polohách treba počítať s teplotami od 0 °C do -6 °C. Hoci snehové radovánky zostanú skôr výsadou hôr alebo susedných krajín, Slovensko čakajú pokojné a slnečné zimné dni vhodné na sviatočný oddych.

Predpoveď na piatok 26. decembra

Podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu bude do našej oblasti od severozápadu zasahovať mohutná tlaková výš. V priebehu dňa postúpi od severovýchodu do karpatskej oblasti zrážkovo nevýrazný studený front, ktorý prechodne ovplyvní najmä sever a východ Slovenska.

Očakáva sa malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä cez deň na severe a východe územia. V noci a dopoludnia sa môže ojedinele vyskytnúť hmla alebo nízka oblačnosť. Počas dňa sa na severe a východe môže miestami objaviť slabé sneženie.

Najnižšia nočná teplota klesne na -2 až -7 °C, v údoliach miestami, najmä na severe, až na -7 až -12 °C. Najvyššia denná teplota dosiahne 1 až 6 °C, v niektorých údoliach môže byť ojedinele chladnejšie. Vietor bude slabý, miestami, najmä popoludní, severozápadný až severný s rýchlosťou 2 až 8 m/s, teda 5 až 30 km/h. Na východe sa môžu vyskytnúť nárazy okolo 14 m/s, čo je približne 50 km/h. Vo vysokých polohách treba popoludní počítať s búrlivým vetrom až víchricou.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Jozef Kákoš z Depaul Slovensko: Stačí jednoduchá otázka. Takto môžete človeku bez domova zachrániť život

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Kevin nemohol byť sám doma: Týchto 10 chýb v obľúbenej komédii prehliadol takmer každý
Kevin nemohol byť sám doma: Týchto 10 chýb v obľúbenej komédii prehliadol takmer každý
Videli sme najkrajšie vianočné trhy u nás: Cítili sme sa ako v rozprávke, viadukt sa rozsvietil prvýkrát za 90 rokov
Vianočné trhy
Videli sme najkrajšie vianočné trhy u nás: Cítili sme sa ako v rozprávke, viadukt sa rozsvietil prvýkrát za 90 rokov
Matúš chodí všade pešo: V tejto európskej krajine sme sa báli. Chodník na Novom Zélande začína dezinfekčnou stanicou
Matúš chodí všade pešo: V tejto európskej krajine sme sa báli. Chodník na Novom Zélande začína dezinfekčnou stanicou
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur
Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur
Bola vysušená doma v garáži a jej rodina si to nevšimla. Analytička povedala, kto môže mať problém s energopomocou
Bola vysušená doma v garáži a jej rodina si to nevšimla. Analytička povedala, kto môže mať problém s energopomocou
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil
Okamžite si ich bežte pozrieť: Našli sme 10 najlepších filmov roku 2025, mnohé z nich vám úplne ušli
Tip na film
Okamžite si ich bežte pozrieť: Našli sme 10 najlepších filmov roku 2025, mnohé z nich vám úplne ušli
Jozef Kákoš z Depaul Slovensko: Stačí jednoduchá otázka. Takto môžete človeku bez domova zachrániť život
Jozef Kákoš z Depaul Slovensko: Stačí jednoduchá otázka. Takto môžete človeku bez domova zachrániť život
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac