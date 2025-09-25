Vysokoškolákov v hlavnom meste zobudil požiar internátu: Zasahovali hasiči aj záchranári, jedna študentka utrpela popáleniny

Ilustračná foto: TASR - Maroš Černý

Nina Malovcová
Nočný požiar v bratislavskom internáte vystrašil študentov.

Študentov na internáte v bratislavskej Petržalke vystrašili plamene a dym. V stredu večer museli na Starohájskej ulici zasahovať hasiči aj záchranári. Situácia sa napokon obišla bez vážnejších následkov, no jedna študentka skončila v opatere zdravotníkov.

Ako informovala televízia JOJ, zásah si vyžiadal nasadenie približne dvoch desiatok hasičov.

Plamene šľahali zo šiesteho poschodia

Krátko pred desiatou večer dostali hasiči hlásenie, že horí bunka na šiestom poschodí osempodlažného internátu. Na miesto okamžite vyrazilo približne dvadsať hasičov.

Našťastie sa plamene nerozšírili a nevznikol rozsiahly požiar. Podľa hovorkyne Prezídia Hasičského a záchranného zboru Lívií Výrostko horel odpadkový kôš na terase. Zásah sa obišiel bez komplikácií a hasiči nemuseli študentov evakuovať.

Zranená bola jedna študentka

Na miesto dorazila aj posádka rýchlej lekárskej pomoci. Záchranári ošetrili 21-ročnú študentku, ktorá sa nadýchala splodín a utrpela ľahké popáleniny. „Na mieste ošetrili 21-ročnú, ktorá bola nadýchaná splodinami horenia a utrpela popáleninu 1. stupňa na hornej končatine,“ informovala hovorkyňa záchrannej služby Petra Klimešová. Už po hodine sa situácia na internáte upokojila a študenti sa mohli vrátiť do izieb.

