Vyjsť s nimi je nadľudský výkon. Toto sú znamenia zverokruhu, ktoré skrývajú svoju pravú tvár a nerešpektujú druhých

Foto: Image by stockking on Freepik, Image by stefamerpik on Freepik

Jana Petrejová
V ich spoločnosti vydrží málokto.

Zatiaľ čo jedni sú milí a dobrosrdeční a v ich spoločnosti sa vždy pohybuje veľa ľudí, ďalší sa správajú tak, že ostatným ostáva rozum stáť. Zvyčajne bývajú hrubí, chýba im rešpekt voči druhým a urážajú sa aj pre maličkosti. Sú tiež priamočiari, no občas im chýbajú základy slušného správania. Tí, ktorí sa s nimi vydržia dlhšie rozprávať, by si zaslúžili zlatú medailu. 

Každý by chcel dostať do vienka len tie najlepšie vlastnosti, no niektorým sa ušli také, ktoré ostatným nie sú pochuti. Hoci na prvý pohľad vyzerajú neškodne a dá sa s nimi viesť konverzácia bez toho, aby sa človek vedľa nich cítil nepríjemne, skôr či neskôr to príde. Odrazu akoby zmenili svoju tvár a začnú sa správať podozrievavo, neslušne, až sa zdá, že sa v nich prebudilo zlo. Ktoré znamenia zverokruhu nemajú podľa portálu Your Tango práve najukážkovejšie správanie?

Foto: Image by azerbaijan_stockers on Freepik

Kozorožec

Hrubosť Kozorožcov pochádza z ich prehnanej sebadôvery. Ich ego sa môže natoľko nafúknuť, že sa na všetkých okolo seba pozerajú zvrchu. Aj keď sa aktívne nesnažia byť hrubí, stále môžu pôsobiť neuveriteľne blahosklonne. Kozorožec je známy tým, že je veľmi panovačný a manipulatívny. Keď sa dostane do tohto rozpoloženia, má tendenciu zmeniť sa na niekoho veľmi arogantného a sebavedomého. Skúste im, ak chcete, povedať, aby s tým prestali, ale očakávajte, že za svoju snahu budete mať do činenia s veľmi hrubým človekom.

Blíženci

