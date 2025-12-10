Vyhodili ho z práce, hrozia mu 3 roky: Učiteľa z Maďarska chcú potrestať za Pride pochod, išlo by o prvý prípad v EÚ

Foto: SITA/AP

Martin Cucík
V Maďarsku trestajú ľudí za organizáciu Pride pochodov.

Maďarský učiteľ a aktivista Géza Buzás-Hábel čelí trestnému stíhaniu za organizovanie Pride pochodu v meste Pécs.

Vláda Viktora Orbána tento rok zakázala podobné pochody. Dokonca pristúpili k použitiu technológie rozpoznania tváre, ktorá pomáha s identifikáciou osôb zúčastnených na pochodoch. Informoval o tom portál The Guardian.

Prvý prípad v Európskej únii

Napriek zákazu sa cez leto v Budapešti pochod konal. Organizátori ho formálne premenovali na mestskú kultúrnu akciu a do ulíc vyšli desaťtisíce ľudí.

V Pécsi sa o mesiac neskôr zišlo približne 8 000 účastníkov vrátane viacerých poslancov Európskeho parlamentu. Aj napriek tomu, že polícia a najvyšší súd potvrdili, že akcia je zakázaná. Tento pochod organizoval práve Géza Buzás-Hábel.

Foto: SITA/AP

Pár dní po pochode bol predvolaný na policajný výsluch. Ak by bol aktivista vinný, mohol by mu hroziť až trojročný podmienený trest. Buzás-Hábel pritom už predtým kvôli svojim aktivitám prišiel o prácu učiteľa na štátnej škole. K prípadu sa vyjadrili aj maďarské organizácie na ochranu práv.

Toto je prvý známy prípad v rámci Európskej únie, keď čelí obhajca ľudských práv trestnému stíhaniu za organizovanie pochodu Pride – krok, ktorý sme doteraz videli len v Rusku alebo Turecku,“ uviedli v spoločnom vyhlásení v októbri.

Na ceste do Bruselu

Buzás-Hábel medzitým cestuje do Bruselu, kde sa stretáva s európskymi politikmi a prezentuje projekty rómskej mládeže. Verí, že EÚ bude konať, ak má preukázať, že jej hodnoty nie sú len prázdne slová.

Toto nie je v skutočnosti o mne. V očiach tých, ktorí sú pri moci, som len zrniečko prachu,“ povedal pre The Guardian.

Toto je namierené proti mojej širšej komunite a cieľom je zastrašiť ľudí okolo mňa. Využívajú ma ako nástroj na to, aby dali príklad celej krajine,“ dodal.

