Výberové konanie je uzavreté: Hrad Červený Kameň má novú riaditeľku, povedie ho dlhoročná zamestnankyňa

Múzeum na hrade Červený Kameň v obci Častá v okrese Pezinok má novú riaditeľku Sylviu Haršányovú. Po výberovom konaní ju do do funkcie menovala generálna riaditeľka Slovenského národného múzea (SNM) Vieroslava Bernátová.
Informuje o tom hrad Červený Kameň na sociálnej sieti. Nová šéfka je s hradom spätá od roku 1998. Začínala v kontakte s návštevníkmi, postupne prešla odbornými aj ekonomickými pozíciami po vedenie ekonomického oddelenia. „Veríme, že dlhoročné skúsenosti, znalosť prostredia a rešpekt k hodnote tohto miesta budú pevnou oporou pre jeho stabilitu aj ďalší rozvoj,“ konštatujú z hradu.
Jeden z najzachovalejších hradov
Hrad Červený Kameň je jedným z najzachovalejších hradov na území Slovenska. Hrad sa pýši prepracovaným obranným systémom a mohutnými baštami. V čase, keď hrad vznikol, teda v druhej štvrtine 13. storočia, však vyzeral úplne inak.
Pivničné priestory hradu sú najväčšími v strednej Európe. Hrad nebol nikdy dobytý. „Nikdy sa tu nebojovalo, hlavne pre jeho polohu. Tá totiž nespadala do ´hlavnej cesty´ dobyvateľov, ktorými boli zväčša Osmania a ktorým bolo kratšie a jednoduchšie ísť cez dnešný juh Slovenska,“ približuje hrad na svojom webe s tým, že zaujímavosťou je aj stále funkčná hodinová veža na nádvorí či viac ako sto metrov hlboká studňa v podzemí hradu.
Nahlásiť chybu v článku