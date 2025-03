Vodiči, zbystrite! Toto sa stalo s cenami na čerpacích staniciach. Nepoteší vás to, no nie je to katastrofa

Slovenskí motoristi stále tankujú lacnejšie ako vlani. Zlacňovanie na slovenských čerpacích staniciach sa však nateraz zastavilo.

Ako uviedol pre agentúru SITA analytik J&T Banky Stanislav Pánis, ostatný vývoj na ropnom trhu naznačuje, že by mohla dokonca nastať mierna korekcia zlacňovania cien palív z ostatných týždňov. Cena nafty by sa tak mohla vrátiť nad 1 euro a 50 centov a cena benzínu by sa mohla odraziť mierne vyššie nad 1 euro a 50 centov.

Ako dodal analytik 365.bank Tomáš Boháček, neistota v súvislosti s obchodnou politikou USA a vyhliadky na možné colné vojny vyvolávajú obavy o budúci dopyt po rope. „Preto neočakávame, že by existoval priestor pre silnejšie rasty cien ropy. Na druhej strane, korekcia posledných silných poklesov od začiatku tohto roka tu prebieha, čo sa v krátkodobom horizonte bude podpisovať aj pod mierny rast cien na našich čerpacích staniciach. Naďalej však neočakávame žiadne prudké zdražovanie a je pravdepodobné, že ceny zostanú v medziročnom porovnaní stále nižšie v priebehu celej jari,“ doplnil Boháček.

Limitované zdražovanie vidno už aj v okolitých krajinách

„Predpokladáme, že Česká republika si uchová pozíciu krajiny s najlacnejším benzínom zo susediacich krajín EÚ, no jeho ceny na druhej strane rieky Moravy narastú nad 1 euro a 40 centov, pričom v Poľsku sa posunú nad 1 euro a 45 centov,“ dodal Pánis. Rakúske, chorvátske a maďarské ceny benzínu sa už podľa neho posúvajú nad 1 euro a 50 centov, no stále sú nižšie ako u nás. „Zdraženie nad 1 euro a 50 centov očakávame pritom aj v Slovinsku,“ doplnil Pánis.

Česká republika ostane najlacnejšia z regiónu aj čo sa týka nafty, ktorej ceny by mohli konvergovať po prepočte na spoločnú menu hospodárskej a menovej únie k 1 euru a 40 centom. Lacnejšia nafta ostane v porovnaní so Slovenskom aj v Poľsku, kde sa však priblíži k 1 euru a 50 centom. V ostatných krajinách regiónu ostane cena dízlu vyššia ako na Slovensku. V Rakúsku, Maďarsku aj Chorvátsku by mali jeho ceny atakovať okolo 1 euro a 55 centov, a v Slovinsku sa budú pohybovať okolo 1 eura a 60 centov.

Ceny benzínov sú na Slovensku o 14 centov nižšie ako je priemer EÚ. Cena nafty je u nás lacnejšie o vyše osem centov ako je priemer EÚ.

Ako informoval Boháček, priemerné ceny benzínu sa na domácich čerpacích staniciach v 12. týždni tohto roka v porovnaní s predchádzajúcim týždňom nemenili. Najpoužívanejší benzín natural 95 oktánov sa v priemere predával za 1,506 eura za liter a cena 98-oktánového benzínu bola 1,716 eura za liter. Liter štandardnej motorovej nafty sme v rovnakom období tankovali za 1,48 eura za liter.