Vodiči, tankujte, kým je lacno: Benzín je extrémne výhodný, takéto niečo sme tu nemali dlhé roky

Spotrebiteľské ceny benzínov a motorovej nafty sa počas vianočného týždňa znížili, dynamika poklesu sa však oproti predchádzajúcim týždňom spomalila. Pohonné látky sa oproti minuloročným Vianociam predávali v priemere o 4,3 % lacnejšie. V stredu o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Ceny najpredávanejších pohonných látok počas 52. týždňa klesali už piaty týždeň za sebou. Za liter 95-oktánového benzínu motoristi platili v priemere 1,449 eura, medzitýždňovo menej o 0,5 centa. Benzín 95 tak dosiahol najnižšiu cenu za viac ako štyri roky (od začiatku októbra 2021). Prémiové benzíny ostali na priemernej cene 1,649 eura za liter.
Nie všetko je lacné
Bežná nafta stála 1,400 eura za liter, čo bol medzitýždňový pokles o 0,8 centa. Prémiová nafta sa predávala za 1,594 eura za liter, oproti predchádzajúcemu týždňu sa jej cena znížila o 0,7 centa.
Aktuálne sa pohonné látky predávali za nižšie ceny ako vlani, keď 95-oktánový benzín bol lacnejší o 4,9 %, prémiové benzíny o 4,1 %, nafta o 5 % a prémiová nafta o 3,2 %. Ceny plynov sa medzitýždňovo menili iba nepatrne. Stlačený zemný plyn (CNG) zdražel o 0,3 centa na 1,748 eura za kilogram, cena skvapalneného ropného plynu (LPG) sa zvýšila o 0,2 centa na 0,679 eura za liter a cena skvapalneného zemného plynu (LNG) poklesla o 0,1 centa na 1,592 eura za kilogram.
Alternatívny ekologický plyn bioLNG ostal na stabilnej hodnote z predchádzajúceho obdobia, kilogram stál 1,783 eura. Vodík stál nezmenených 21,60 eura za kilogram. Elektrická energia na nabíjanie elektromobilov sa predávala za dlhodobo konštantné ceny, a to pri stredne rýchlom nabíjaní (AC – do 22 kW) za cenu 0,41 eura za kWh, pri rýchlom nabíjaní (DC – do 150 kW) za cenu 0,55 eura za kWh a súčasne pri ultra rýchlom nabíjaní (DC – nad 150 kW) za cenu 0,69 eura za kWh.
Oproti rovnakému obdobiu minulého roka bola cena CNG vyššia o 12,7 %. Lacnejšie ako počas minuloročných Vianoc sa predával LPG o 9,2 %, LNG o 5,2 % a nefosílny plyn bioLNG o 23,8 %.
